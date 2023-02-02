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Çin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Güney Kore ve Japonya ziyaretlerinde Çin'e dair tehdit değerlendirmelerini eleştirerek, onu, Asya-Pasifik bölgesinde ideolojik hatlar oluşturarak ihtilaf yaratmaya çalışmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Stoltenberg'in, "Çin'in kurallara dayalı, açık ve demokratik uluslararası düzene karşı otoriteryen bir karşı çıkışa öncülük ettiği" değerlendirmesine yanıt verdi.

Stoltenberg'in, "Çin tehdidini" abartarak ideolojik cepheleşme yaratmaya çalıştığını savunan Sözcü Mao, "NATO, Avrupa güvenliğindeki rolüne odaklanmalı. Avrupa'da yaptıklarının nelere yol açtığını gördük. Asya-Pasifik'te veya dünyanın başka yerlerinde kargaşa tohumları ekmemeli." dedi.

Mao, Çin'in dünya barışına ve istikrara bağlı olduğunu, jeopolitik rekabet gütmediğini ve hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini savunarak, "Asya-Pasifik'te barış, istikrar ve refah bölge ülkelerinin ortak çabasıyla mümkün olmuştur. Asya-Pasifik ülkeleri Soğuk Savaş mantığını ve bloklar arası cepheleşmeyi istemiyor." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARI HEDEF ALMAMALI

Sözcü Mao, bir soru üzerine, ABD ile Filipinler arasında, Amerikan ordusunun ülkedeki 4 askeri üsse daha erişimine izin veren mutabakata da değindi.

Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin bölgesel barışa ve istikrara katkı sağlaması, üçüncü tarafları ve onların çıkarlarını hedef almaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD tarafı, bencil çıkarları için sıfır toplamlı oyun mantığıyla Asya-Pasifik'teki askeri konuşlanmasını artırıyor. Bu, bölgede gerilimi artıracak, barışa ve istikrara zarar verecek bir gelişme. Bölge ülkeleri ABD'nin baskılarına ve onları kullanma çabasına karşı uyanık olmalı."

Fotoğraf: Habertürk