Çinli otomobillerde yapay zeka atağı

Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin, şimdi ise yeni bir dönüşüm sürecine girerek araçlara yapay zekâ entegre etmeye odaklanıyor.

Bu kapsamda yeni nesil elektrikli araçların yalnızca ağa bağlı değil, aynı zamanda Çin üretimi çipler ve yazılımlarla çalışan, kendi kendine akıl yürütebilen sistemler haline getirilmesi hedefleniyor.

Çin’in bu yıl başında yayımladığı son beş yıllık plan, üretimden sağlığa kadar ekonominin birçok alanında yapay zekâ sistemlerinin kullanımını öngören “AI Plus” adlı ulusal projeye ilişkin yol haritasını ortaya koydu.

"BU BİR GEÇİŞ DEĞİL, BU BİR DEVRİM"

Bu hedefler arasında, ABD’nin hakimiyetinde bulunan ileri düzey yarı iletkenlere olan bağımlılığın azaltılması da yer alıyor.

Pekin Otomobil Fuarı’nda konuşan Nissan’ın Çin operasyonları başkanı Stephen Ma, "Artık teknoloji şirketi ile otomobil şirketi arasında bir ayrım kalmadı. Yapay zekâ ile geliştirilen araçlar Çin’de çok daha hızlı ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Son günlerde Çinli otomobil üreticileri ve tedarikçileri, yatırım planları ve yeni yapay zekâ sistemleriyle dikkat çekiyor. Kısa vadede bazı uygulamalar sınırlı yenilikler olarak görülse de analistler, uzun vadede etkilerin oldukça büyük olacağını değerlendiriyor.

Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Örgütü Genel Sekreteri François Roudier de, Çinli üreticilerin geldiği seviyenin küresel otomotiv sektöründe dengeleri değiştirdiğini belirtti.

Roudier, Pekin’de Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu bir geçiş değil, bir devrim” dedi.

ARAÇLAR BİRER 'AJAN' HALİNE GELİYOR

Öte yandan, Çinli otomobil markası Xpeng, güncellenen yapay zekâ modeli sayesinde sürücülerin harita üzerinde bir nokta seçmek yerine araca doğrudan “alışveriş merkezinin girişine yakın park et” gibi komutlar verebildiğini açıkladı.

Şirketin araçları, harita ya da koordinat bilgisi olmadan kameralar aracılığıyla da yol alabiliyor.

Elektronik ve telefon üreticisi olarak bilinen ve üç yıl önce elektrikli araç sektörüne giren Xiaomi ise perşembe günü güncellenmiş bir yapay zekâ modelini tanıttı.

Şirket, araçlarında yer alan yapay zekâ destekli HyperOS işletim sisteminin sürücülerin karmaşık görev listeleri oluşturmasına olanak tanıyacağını belirtti. Sistem, restoran rezervasyonu yapma, kahve siparişi verme ve yolculuk sırasında not alma gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca sürücünün stresli ya da gergin olduğunu tespit ederek eve varışta ortam ışığı ve müziği buna göre ayarlayabiliyor.

AlixPartners otomotiv küresel eş lideri Dan Hearsch, dünyada yapay zekânın çoğunlukla iş süreçlerini iyileştirmek için kullanıldığını, Çinli otomobil üreticilerinin ise farklı bir yaklaşım benimsediğini ifade etti. Hearsch, "Geliştirilen yapay zekâ, aracı kullanmayı ve onunla etkileşimi kolaylaştırmayı hedefliyor" dedi.

Telekomünikasyon alanındaki faaliyetlerinden çip, yapay zekâ ve bağlantılı araç teknolojilerine yönelen Huawei de, akıllı sürüş sistemlerinin işlem kapasitesini artırmak amacıyla önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını açıkladı.

Otomotiv satışları şirketin toplam gelirinde sınırlı paya sahip olsa da en hızlı büyüyen segment olarak öne çıkıyor.

HORIZON ROBOTICS YENİ İŞLEMCİSİNİ TANITTI

Qualcomm ile rekabet eden Çinli çip üreticisi Horizon Robotics de, araç içi kokpit ve sürüş fonksiyonlarını entegre eden ve aynı anda 12 ekrana kadar destek sunabilen Starry 6 işlemcisini Pekin Otomobil Fuarı'nın hemen öncesinde tanıttı.

Çinli birçok elektrikli araç üreticisi, Nvidia’ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi çiplerini geliştirerek Tesla ile rekabet etmeye çalışıyor. Bu şirketler arasında Xpeng, Li Auto, BYD, Geely ve Leapmotor yer alıyor.

Çip birimini ayrı bir yapıya dönüştüren NIO ise kendi yarı iletkenlerini geliştirmenin maliyetleri düşürme ve kârlılığı artırma açısından önemli olduğunu vurguluyor. NIO CEO’su William Li, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Tüm sektöre açığız ve çiplerimizin kullanılmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Bazı otomobil üreticileri ise Pekin’in stratejik inovasyon çağrısına yanıt verdiklerini fuarda ortaya koydu. Devlete ait dört büyük üreticiden biri olan Dongfeng Motor, sektörün uzun vadeli planları doğrultusunda “bedenlenmiş yapay zekâ teknolojisi” ile araç üretileceğini açıkladı.