Çin telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Çin'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Pekin’den Şanghay’a saatte 350 km hızla giden Fuxing treninin tıkır tıkır işleyen güzergâhı, aslında Çin’in küresel kod sistemlerindeki disiplinini de yansıtır. Telefonunuzu +86 ile açarsınız, ödemeyi yuandan şaşmadan yaparsınız, lojistik takibinizde CHN plakalı konteyner satırını görür, yerelleşmek için .cn uzantılı bir alan adı kurgularsınız. Her kodun arkasında regülasyondan teknolojiye uzanan katmanlı bir düzen vardır.

ÇİN TELEFON KODU

Çin telefon kodu +86 olup 1960’lardan beri Uluslararası Telekomünikasyon Birliği listesinde yer alır. Uluslararası arama yaparken “+” ya da “00” ardından 86 yazmak zorunludur. Sabit hatlarda şehir kodu iki ya da üç hanelidir: 10 Pekin, 21 Şanghay, 20 Guangzhou, 755 Shenzhen gibi. Örneğin Şanghay’daki numarayı ararken “+86 21 xxxx xxxx” biçimini kullanırsınız.

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Mobil hatlar 11 haneli ve 1 ile başlar (ör. 138‑1234‑5678). Büyük operatörler China Mobile, China Unicom ve China Telecom’dur. 5G kapsama %90’ı aşmış, 2025’te 6G ön pilot bölgeler planlanmıştır. eSIM şu anda yabancı pasaporta sınırlı, ancak fiziksel SIM kiosklardan 10 GB içeren turist paketi 100 yuana (≈14 USD) satın alınabilir. Çin’de WhatsApp, Google, YouTube gibi servisler kısıtlıdır; erişim için güvenilir bir VPN’i cihazınıza önceden yükleyin. Hong Kong ve Makao’da +86 SIM roaming’e geçer; bu nedenle “Büyük Körfez Paketi” satın almak maliyeti düşürür.

ÇİN PARA BİRİMİ Çin para birimi Renminbi (RMB) olup birimi yuan (CNY) olarak anılır. 1 yuan = 10 jiao, 1 jiao = 10 fen; ancak fen’ler dolaşımdan büyük ölçüde çekilmiştir. Banknot kupürleri 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 yuandır. 2025 ortası itibarıyla 1 USD ≈ 7,2 CNY, 1 EUR ≈ 7,9 CNY seviyesindedir. Ödeme alışkanlığı dijital cüzdana (Alipay, WeChat Pay) kaymıştır. Pasaportla “Tour Pass” sanal kartı açıp UnionPay veya Visa ile yükleme yapabilirsiniz. Nakit gerekirse bankalardan veya yetkili döviz bürolarından bozdurun; kara borsadan uzak durun. ATM’lerden UnionPay destekli kartla doğrudan CNY çekilebilir ama “dinamik kur dönüşümü” ekranlarında “Decline Conversion” seçeneğini işaretleyerek gizli kesintiden kaçının. Vergi iadeleri 500 CNY’yi aşan tek seferlik alışverişlerde geçerlidir; kaşeli fatura ve pasaportla havalimanındaki tax‑free kontuarına başvurmanız gerekir. REKLAM ÇİN PLAKA KODU Uluslararası trafikte Çin’in plaka kodu CHN’dir. Beyaz oval etiket üzerinde siyah “CHN” harfi, BM 1968 Karayolu Sözleşmesi’ne göre zorunludur. Çin içi plakalar mavi, sarı veya yeşil zemin üzerine alfanümeriktir. İlk karakter Çince il kodu taşır: 京 (Pekin), 沪 (Şanghay), 粤 (Guangdong) vb. Ardından A, B, C gibi Latin harf ve beş haneli seri gelir (örn. 京A·12345). Yeni enerjili araçlar için yeşil plaka “A‑D12345” formatındadır.