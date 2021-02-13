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Cinayet, öldürülen Mehmet Ali Demirel'den kaynaklı haksız tahrik altında işlenmiş

Konya’da Mehmet Ali Demirel’i demir çubuklarla döverek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan baba ve 2 oğlu hakkında verilen 12 yıl 6 şar aylık hapis cezasının gerekçeli karar açıklandı. Kararda Mehmet Ali Demirel’in kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu aldığı darbeler neticesinde öldürülmüş olduğu ifadelerine yer verilirken cinayetin Mehmet Ali Demirel’in haksız tahriki neticesinde işlendiğine yer verildi. Zafer Samancı'nın haberi...

Cinayet, öldürülen Mehmet Ali Demirel'den kaynaklı haksız tahrik altında işlenmiş
Mehmet Ali Demirel cinayetinde haksız tahrik kararı
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Olay geçen yıl meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Mehmet Ali Demirel, Viyana'da yaşayan ablasının, eşinden şiddet gördüğünü öğrendi. Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşını da alıp, eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç, Demirel'i demir çubuk ve sopalarla dövdü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra öldü. Baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve 2 oğlu hakkından hazırlanan iddianamede müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarının yanı sıra haksız tahrik indiriminin de uygulanması talep edildi. Geçtiğimi ay son kez hakim karşısına çıkan Hüseyin Koç ile oğulları Adil ve İsa Koç’a eylem ve fikir birliği içinde Mehmet Ali Demirel’i döverek öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapis cezası verildi. Ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak cezaları 12 yıl 6’şar aya düşürüldü. Mehmet Ali Demirel'in ailesi avukatları Cihat Tanrıkulu aracılığı ile cezaya itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Verilen cezanın gerekçeli kararı ise açıklandı.

Kararda sanıkların Mehmet Ali Demirel’in kaçmaya çalışırken düşüp, başını çiçekliğe çarptığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini yönündeki savunmalarının gerçeğini yansıtmadığını, Demirel’in ölüm sebebine bakıldığında başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş olduğu ifadelerine yer verildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mahkemedeki ‘Mehmet Ali Kaçmak için defalarca bahçe duvarına tırmandı ve her defasında yere düşünüp kafasını taşa vurdu. Bu yüzden öldü.’savunmalarının tersine, Demirel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit etti. Kararda, "Mehmet Ali Demirel'in ölümünü künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde oluşan kırık, kafa içi kanama beyin doku harabiyeti ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edilmesinin Demirel'in kafasına sert bir cisimle vurulduğunu gösterdiği, yede düşüp kafasını çarpması ile bu darbesinin olmasının mümkün olmadığı hususları nazara alındığında sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Demirel'e sopa demir boru ve sopalarla vurdukları kanatine varılmıştır’ ifadelerine yer verildi.

CİNAYETİN SEBEBİ MEHMET ALİ DEMİREL’DEN KAYNAKLI

Gerekçeli kararın son bölümünde ise cinayetin Mehmet Ali Demirel’in tahriki sonucu işlendiğine şu cümlelerle yer verildi. ‘Sanıkların savunmalarında Demirel'in gelmeden öncü küfür ettiğini, Demirel'in elinde demir anahtar olduğun söyledikleri ve sanıkların savunmalarındaki bu iddiaların aksine delil elde edilemediği ve Demirel'in gece vakti sanıkların evine gitmesi birlikte değerlendirildiğinde sanıkların eylemlerini Demirel'den kaynaklanan haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirildiği kanaatine varıldığından sanıkların üzerlerine atılı haksız tahrik altında kasten öldürmek suçundan cezalandırılmalarına karar verilmiştir' denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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