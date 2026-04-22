Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber Meksika tatilinde
Cindy Crawford, yakında 28'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacağı eşi Rande Gerber ile güneş ve denizin tadını çıkardı
1980'li ve 1990'lı yılların ünlü süper modeli Cindy Crawford, eşi Rande Gerber ile Meksika'da tatil yapıyor
60 yaşındaki eski süper model ile 63 yaşındaki eşi, tatilde deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
Uzun yıllardır birlikte olan çift, 29 Mayıs'ta 28'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.
İki çocuklu çiftin 24 yaşındaki kızları Kaia Gerber de birkaç gün önce erkek arkadaşı Lewis Pullman ile Meksika'da görülmüştü.
Cindy Crawford'un izinden giderek modellik kariyerinde ilerleyen Kaia Gerber'in yanı sıra çiftin bir de 26 yaşında Presley Gerber adında bir oğulları var.
Geçen yıl Crawford, evliliklerinin 27. yıl dönümünü kutlarken, "Bu inanılmaz adamla 27 yıl! Hayatın getirdiği tüm iniş çıkışlarda yanımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana, Presley ve Kaia'ya olan gücün ve koruyuculuğun için minnettarım" ifadesini kullanmıştı.
Cindy Crawdorf, 1991-1995 yılları arasında Richard Gere ile evliydi. Crawford ile şimdiki eşi Rande Gerber, o dönemde bir düğünde tanışmıştı.