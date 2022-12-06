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Haberler Magazin Cindy Kimberly'den 'Türkiye'ye mesaj - Magazin haberleri
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Cindy Kimberly'den 'Türkiye'ye mesaj

Antalya'da düzenlenecek olan Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak çıkacak İspanyol model Cindy Kimberly, sosyal medya hesabından "Merhaba Türkiye" mesajını paylaştı

Cindy Kimberly'den 'Türkiye'ye mesaj - Magazin haberleri
İspanyol modelden Türkiye'ye mesaj
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DHA

Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimleri defilelerinde podyuma çıkaran Dosso Dossi Fashion Show, 20'nci yılında yine ünlü bir ismi ağırlayacak.

İspanyol asıllı 1998 Hollanda doğumlu model Cindy Kimberly, Antalya'da Nest Convention Center'da 16 Aralık'ta düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak.

"MERHABA TÜRKİYE"

Cindy Kimberly, sosyal medya hesabından "Merhaba Türkiye" mesajını paylaştı. Ünlü model, "Hepinizi Dosso Dossi Fashion Show'un 20'nci yıl dönümünde Antalya'da göreceğim için mutluyum. Hepinizi seviyorum" dedi. Kimberly'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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