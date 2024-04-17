Çinli Chery Avrupa'da üretime başlayacak
Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa'da üretime başlayacak. İspanyol EV Motors ile bir ortak girişim anlaşması imzalayan Chery, Nissan'ın 2021'de boşalttığı tesiste otomobillerini üretecek. İspanya'da üretilecek ilk Chery modelleri ise markanın Omoda ailesi olacak
Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa'daki ilk üretim tesisini İspanya'da açıyor. Bu kapsamda, Chery ve İspanyol EV Motors bir ortak girişim anlaşması imzaladı.
Anlaşma kapsamında üretilecek otomobiller, bu yılın sonlarında Japon otomobil üreticisi Nissan'ın 2021'de kapattığı fabrikada bantlardan inecek. Böylece, Nissan'ın İspanya'da üretimi bırakması ile işini kaybeden 1.600 çalışanın bir kısmı yeniden işe dönmüş olacak.
İspanyol EV Motors, ortak girişimin küçük ortağı Chery'nin ilk olarak tesiste Omoda araçlarını üretmeye başlayacağını, çoğunluk hissedarı EV Motors'un ise dördüncü çeyrekte kendi araçlarını üretmeye başlayacağını bildirdi.
Chery Avrupa genel müdürü Jochen Tueting yaptığı açıklamada, "Bu adımı Chery'nin Avrupa'ya olan açık bağlılığının bir teyidi olarak görüyorum. Bu karar Chery'nin kalmaya geldiğini kanıtlıyor" dedi.
PANDEMİDE PLAN BAŞLATTI
Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreten ülkesi olan İspanya, 2020 yılında Avrupa Birliği pandemi yardım fonlarını kullanarak elektrikli araç ve batarya üretimini ülkeye çekmek için bir plan başlattı.
O günden bu yana ülkede yatırım açıklayan şirketler arasında Volkswagen ve Renault da yer alıyor.
Nissan'ın İspanya'da üretime son vermesinden sonra, tesis İspanyol elektrikli motosiklet üreticisi Silence'a ve burayı elektrikli araçlar için bir merkez haline getirmeyi planlayan yerel mühendislik grupları QEV ve EV Motors'a devredildi. EV Motors, Mart ayında ise tesisin tam kurumsal kontrolünü ele aldı.
TÜRKİYE'YE AR-GE MERKEZİ KURABİLİR
Chery Automobile'in yurtdışı operasyonlarını yöneten Chery International'ın Başkanı Zhang Guibing, Ekim 2023'te Habertürk'e yaptığı özel açıklamada, Türkiye’ye yatırım yapmayı değerlendirdiklerini bildirmişti.
Chery'nin Wuhu'daki genel merkezinde açıklamalarda bulunan Guibing, olası bir fabrika yatırımı için ilgili bakanlıklar ile görüşmelere başladıklarını da anlatmıştı.
Guibing, "Fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Bir Ar-Ge merkezi ile başlayıp daha sonrasında fabrika yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Türkiye’ye yatırım yapmamız için ihracat ve iç pazar dahil 150-200 bin adet bandını yakalamamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Chery'nin Wuhu'da düzenlediği konferansta, katılımcılara sergilenen dünya haritası üzerinde Chery'nin Türkiye'de kurmayı planladığı Ar-Ge merkezi yer almıştı.