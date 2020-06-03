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Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin'de daha fazla pay kapmak için Şangay'da fabrika açan ve araçların ülkedeki satış fiyatlarını aşağı çeken Tesla, attığı bu adımlar ile yerel üreticilerin hareket geçmesine neden oldu.

İsveçli Volvo'nun sahibi olan Çinli otomotiv üreticisi Geely, Tesla'nın elektrikli otomobilleri rekabet etmek adına 20 bayi açacağını duyurdu.

Söz konusu bayilerde, Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirilen Polestar 2 modelinin satışını yapacak Çinli üretici, bu sayede şuan için sadece bir bayide satılan Polestar'ın satışlarını artırmayı hedefliyor.

Polestar'ı Çin'de üreten Geely'nin, elektrikli modeli Avrupa ve ABD pazarlarında da satışa sunacağı belirtiliyor.



