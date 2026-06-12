Çip devi, Vera CPU ile Çin’e dönüş yapıyor

ABD ile Çin arasındaki teknolojik gerilim, son yıllarda küresel çip sektörünün en kritik gündemi haline geldi. Washington’un gelişmiş yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kontrolleri, Nvidia gibi Amerikan teknoloji devlerini Çin pazarında ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakırken, Pekin de kritik teknolojilerde kendi kendine yeterliliği artırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bir dönem Çin’de tartışmasız lider konumunda olan Nvidia, CEO Jensen Huang’ın belirttiği üzere bu ülkede pazar payını fiilen sıfıra indirdi. Özellikle H200 gibi güçlü GPU’ların sevkiyatları aylardır durma noktasında. Washington bazı firmalara lisans verse de fiili teslimatlar gerçekleşmiyor. İşte bu zorlu ortamda Nvidia, yeni bir stratejiyle Çinli müşterilerin kapısını çalıyor: Yapay zeka veri merkezleri için özel olarak geliştirilen “Vera” merkezi işlem birimi.

REKLAM

NVIDIA’NIN ÇİN’DEKİ GERİ DÖNÜŞ HAMLESİ

Nvidia, Çinli müşterilere yeni Vera CPU’larının Ağustos ayından itibaren hazır olacağını ve sipariş sürecine hemen başlanabileceğini bildirdi. Konuya yakın üç ayrı kaynağın Reuters’a aktardığı bilgilere göre bu girişim, şirketin Çin’deki hızla eriyen gelirlerini toparlamak için attığı en somut adım olarak öne çıkıyor.

Vera, Nvidia’nın ilk bağımsız (standalone) CPU’su olarak dikkat çekiyor. Özellikle “agentic AI” olarak adlandırılan, otonom görevler gerçekleştirebilen yapay zeka sistemleri için tasarlandı. Şirket, Mart ayında Vera’yı tanıtırken Alibaba ve ByteDance gibi önde gelen bulut firmalarıyla işbirliği yaptığını açıklamıştı. Şimdi ise somut sipariş görüşmeleri başladı. Kaynaklara göre büyük bir Çinli bulut şirketi, her biri iki Vera CPU içeren 300’den fazla sunucuyu test etmek üzere sipariş vermeyi planlıyor. Test sonuçlarına göre nihai karar verilecek.

VERA’NIN TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİ VE FİYATI

Tam üretim aşamasına geçen Vera, yapay zeka ajanlarının ihtiyacı olan arka plan hesaplamalarında rakiplerine göre 1,8 kata kadar daha yüksek performans sunuyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, Vera’yı şirketin bir sonraki “milyarlarca dolarlık işi” olarak konumlandırıyor.

Fiyatlandırma oldukça yüksek seviyede. Tek bir Vera işlemcisinin toplu indirimler öncesi 20 bin doların “epey üzerinde” bir fiyata satılması bekleniyor. 256 çipten oluşan tam donanımlı bir rack ise yaklaşık 10 milyon dolara ulaşabiliyor. İlk etapta hiper ölçekleyicilerin tercih ettiği hazır rack sistemleri ön planda olacak, daha basit iki işlemcili sunucular ise ilerleyen dönemde devreye girecek.

KÜRESEL CPU KRİZİ VE REKABET

Nvidia, Vera ile uzun yıllardır x86 mimarisiyle domine edilen CPU pazarında Intel ve AMD’ye doğrudan meydan okuyor. Arm tabanlı Vera, özellikle yapay zeka inference (çıkarım) aşamasında GPU’lara güçlü bir alternatif yaratıyor. Küresel AI yarışı model eğitiminden çıkarım hesaplamalarına kaydıkça CPU talebi patladı. Intel, Çinli müşterilere 6 aya varan teslim süreleri bildirmişti. AMD de küresel CPU pazarının “dar” olduğunu ve talebin arzı aştığını açıklamıştı.Nvidia, mevcut mali yılın sonuna (Ocak 2027) kadar Vera satışlarından 20 milyar dolar gelir hedefliyor.

YASAKLARDAN DAHA AZ ETKİLENEN BİR ÜRÜN

GPU’lara kıyasla CPU satışlarının Washington tarafından daha az kısıtlandığı değerlendiriliyor. Çinli müşteriler, Vera çiplerini ilk etapta yurt dışındaki veri merkezlerinde test etmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, yazılım ekosistemi uyumluluğu ve iş yükü taşıma gibi olası sorunları minimize etmeyi amaçlıyor. Ancak yerli çip teşvikleri, mevcut sistemlerle uyum ve iş yükü göçü gibi faktörler nedeniyle büyük ölçekli benimsenme süreci belirsizliğini koruyor.