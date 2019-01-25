İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde Tottenham ile karşılaşan Chelsea, 1-0 kaybettiği maçın rövanşını 2-1 yendi ve penaltılarda da 4-2 galip gelerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

Chealse 27. dakikada N'Golo Kante ile öne geçti. 38. dakikada ise sahneye Eden Hazard çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Tottenham, 50. dakikada Fernando Llorente'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında Tottenham'a karşı 4-2 üstünkük sağlayan Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City'nin rakibi oldu.