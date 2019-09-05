Bebek sahibi olan veya bebek bekleyen anne-babalar, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için tatlı bir telaş yaşıyor. Bir bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün yelpazesine sahip olan mağaza zincirlerinden biri olan Civil, pek çok anne-babanın tercihi oluyor. Peki Civil çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

CİVİL MESAİ SAATLERİ 2019

Civil Çocuk Dünyası, şubelerinin çalışma saatleri sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasındadır. Civil şubeleri; hafta sonlarında, resmi tatillerde ve dini bayramlarda da hizmet vermektedir.

Civil Çocuk Dünyası müşteri hizmetlerine ulaşmak için 444 12 31 numaralı hattı arayabilir ve talebinizi gerçekleştirebilirsiniz.