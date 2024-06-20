Çizimlerde saklı olan detayları bulabilir misiniz: İşte gizli nesneleri keşfedebileceğiniz 6 bulmaca!
Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle yapılabilecek etkinlik arıyorsanız gözlerinizi yarıştırabileceğiniz bulmacaları çözmek sizin için iyi bir alternatif olabilir. Her bir detayın önemli olduğu bu bulmacalarda, saklı nesneleri bulmak için dikkatinizi en ince detaylara odaklamanız gerekiyor. Peki, kaç tanesini görebilirsiniz? İşte, dikkatinizi ve gözlem yeteneğinizi test eden bulmacalar!
Çizimlerin içinde saklı olan gizli nesneleri bulmak, bulmaca severler için bir eğlence haline geldi. Bu eğlenceli ama zorlu bulmacalar, dikkatli gözleri gerektiriyor. Her çizimde farklı bir sürpriz ve keşif fırsatı saklı olan bu haberimizde sizin için birkaç bulmacayı ve cevaplarını derledik. İşte, çizimlerdeki saklı detayları bulma heyecanını yaşayabileceğiniz görseller!
1. soru: Meyve tezgahındaki gizlenen kuşu bulabilir misiniz?
Cevap: En sağda öndeki ananasların arasında duruyor.
2. soru: Hayvanat bahçesinde saklanmış olan kediyi görebiliyor musunuz?
Cevap: Kedi, en sağda zebranın yanında, camekânın arkasında saklanıyor.
3. soru: Okyanustaki balığı bulabilir misiniz?
Cevap: En sağda yeşil alglerin arasına gizlenmiş bir balık bulunuyor.
4. soru: Bu akşam yemeği partisinde eldivenleri görebiliyor musunuz?
Cevap: Beyaz eldivenler, en sağdaki mavi gömlekli adamın önünde duruyor.
5. soru: Gazeteyi bulabilir misiniz?
Cevap: Kahverengi elbiseli kadın ve mavi tişörtlü adamın birlikte oturduğu bankın tam ortasında gazete bulunuyor.
6. soru: Garajdaki kaykayı görebiliyor musunuz?