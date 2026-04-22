        Haberler Gündem Güvenlik Cizre'deki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

        Cizre'deki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün kamyonetin şarampole devrildiği feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün kamyonetin şarampole devrildiği feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, dün gece saatlerinde Cizre-İdil kara yolu üzerindeki Mezbahane mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Duran yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Duran, ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mustafa Duran, doktorların tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Duran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
