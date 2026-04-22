Cizre'deki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün kamyonetin şarampole devrildiği feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza, dün gece saatlerinde Cizre-İdil kara yolu üzerindeki Mezbahane mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Duran yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Duran, ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mustafa Duran, doktorların tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Duran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.