Cleopatra'nın ojeleri bugün hala moda! Eski Mısır'dan günümüze uzanan tırnak sanatının büyüleyici serüveni!

Binlerce yıldır kadınların tırnaklarına duyduğu ilgi, yalnızca estetikten ibaret değil. Tırnaklar, tarihin farklı dönemlerinde sosyal statü, inanç sistemi ve hatta ekonomik durumun bir göstergesi olarak kullanıldı. Bugün kişisel stilin bir yansıması olan manikür, aslında köklü bir geçmişin izlerini taşıyor!

TARİHTEKİ İLK MANİKÜR: BRONZ ÇAĞI HİNDİSTANI

Manikürün kökenleri Bronz Çağı Hindistan’ına kadar uzanıyor. Kadınlar, tırnaklarını kına ile koyu kahverengi ve kırmızı renklere boyayarak süslüyorlardı. Bu uygulama hem estetik hem de sembolik bir anlam taşıyordu. Kına ile boyanmış tırnaklar, güzelliğin ve dişiliğin ifadesiydi.

REKLAM

UZUN TIRNAKLARIN ARİSTOKRATİK SEMBOLÜ: ANTİK ÇİN

Antik Çin’de tırnak boyası sosyal statünün göstergesiydi. Uzun ve bakımlı tırnaklar, kişinin fiziksel iş gücünden muaf olduğunu ve zengin bir aileden geldiğini anlatıyordu. Özellikle kırmızı, altın ve gümüş gibi parlak renkler, sadece asillerin kullanabildiği renklerdi. Halkın bu tonları kullanması yasaktı.

ALTIN KAPLAMALI TIRNAK KILIFLARI VE EMPRES DOWAGER CIXI

Pekin’deki Yasak Şehir’de yaşayan soylu kadınlar, tırnaklarını korumak için özel tırnak kapakları kullanırlardı. Bu moda, İmparatoriçe Dowager Cixi tarafından başlatıldı. Altın, gümüş, bakır, kaplumbağa kabuğu ve yeşim taşından yapılmış, değerli taşlarla süslenmiş tırnak kılıfları zenginliğin simgesiydi.

MISIR’DA FİLDİŞİNDEN TIRNAKLAR VE KIRMIZININ GÜCÜ Eski Mısır’da ellerin bakımlı olması, kişinin toplumdaki yerini gösterirdi. Asiller, statülerini vurgulamak için fildişinden yapılmış tırnak uzatmaları kullanırlardı. Halkın ise parlak renklere erişimi yoktu. Kırmızı kına, yalnızca elit kesime ve rahiplere ayrılmıştı. Cleopatra’nın da kırmızı manikürü tercih ettiği rivayet edilir. ORTA ÇAĞ’DA ALÇAKGÖNÜLLÜK VE MANEVİ ANLAMLAR Orta Çağ’da kilisenin etkisiyle güzellik anlayışı daha muhafazakar bir hale geldi. Uzun tırnaklar kibir olarak görüldüğü için hoş karşılanmazdı. Kadınlar, tırnaklarını korumak ve enfeksiyondan uzak tutmak için yağ ve is karışımını kullanırdı. Ancak soylular, tırnaklarını şeffaf koruyucularla kaplayabiliyordu. REKLAM SEMBOLİK NAKIŞLARLA BEZELİ MANİKÜRLER Orta Çağ’da tırnak süslemeleri yalnızca estetik amaçla değil, kişisel inançları ve sosyal mesajları ifade etmek için de kullanılırdı. Tavus kuşu tüyü desenleri zenginlik ve refahı, gül motifleri aşkı ve güzelliği, haç ve aziz figürleri ise dini inancı simgeliyordu. Tırnak boyamak, zaman zaman bir meditasyon biçimi olarak bile görülüyordu. OTOMOBİL BOYASINDAN İLHAMLA DOĞAN MODERN OJE Modern anlamda oje 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Başlangıçta toz, kalem ya da pasta formundaydı. İlk sıvı formdaki oje birkaç yıl sonra piyasaya sürüldü. Makyaj sanatçısı Michelle Menard, araba boyasının parlaklığından ilham alarak ilk parlak ojeyi geliştirdi.