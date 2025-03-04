Club Brugge - Aston Villa: 1-3 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı Club Brugge-Aston Villa maçıyla başladı. İngiliz ekibi Aston Villa, Belçikalı rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri Bailey, Mechele (kendi kalesine) ve Asensio (pen.) kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Aston Villa, deplasmanda Club Brugge'ü 3-1 yenerek çeyrek final kapısını araladı.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçta İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 3'te Leon Bailey, 82'de Brandon Mechele (kendi kalesine) ve 88'de Marco Asensio (pen.) kaydetti.
Belçika ekibinin tek golü 12. dakikada Maxim De Cuyper'den geldi.
Mücadelenin rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak.