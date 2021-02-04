Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiSosyal Medya
ABONE OL

Clubhouse nedir, android telefonlarda var mı? Clubhouse davetiye zorunlu mu, davetiye nasıl alınır?

Clubhouse nedir? Sorusu sosyal medyanın gündeminde. Bir sosyal medya uygulaması olan Clubhouse alışık olduğumuz diğer uygulamalardan biraz farklı. Kullanıcılara Dijital sempozyum ortamı sunan yapısıyla sesli bir uygulama. Clubhouse davetiye ile girilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Clubhouse nedir? Clubhouse nasıl kullanılır? Clubhouse android telefonlarda var mı? Ayrıntılar haberimizde...

Clubhouse nedir, android telefonlarda var mı? Clubhouse davetiye zorunlu mu, davetiye nasıl alınır?

Clubhouse nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Sosyal medyaya bomba gibi düşen yeni sosyal medya uygulaması Clubhouse nasıl kullanılır? Hafta sonundan beri en çok konuşulan konulardan biri yeni app Clubhouse. Aslında bir haberleşme uygulaması olan Clubhouse diğer uygulamalara göre çokça farklılık gösteriyor. En önemli özelliği ise davet gönderilmeden kullanamıyorsunuz. Nasıl mı? İşte detaylar...

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse'ta yazılı mesaj, yorum, beğeni ya da fotoğraf paylaşımı, görüntülü konuşma yapılmıyor.
Alışılagelmiş bir ana sayfa akışının olmadığı uygulamada, sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim sağlanıyor. Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Uygulamada birçok oda bulunuyor. Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz.

Bu odalarda ise iletişim sadece ses yoluyla, konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinleyebilir, ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olabilirsiniz.

CLUBHOUSE’A NASIL ÜYE OLUNUR?

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

CLUBHOUSE DAVET KODU GEREKLİ

Clubhouse uygulamasına üye olmak için halihazırda uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın size davet kodu göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olamıyorsunuz. Clubhouse davet kodu birçok forum ve internet sitesinde insanlar birbirlerini ekletmeye çalışıyor.

CLUBHOUSE DAVET KODU NASIL ALINIR?

Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini edinerek alabilirsiniz. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.

CLUBHOUSE ANDROID TELEFONLARDA VAR MI?

Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap eden ve halen geliştirilmesi devam eden bir mobil uygulama ve şu sıralar oldukça popüler. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Clubhouse için geliştiriciler Android versiyonu üzerinde halen çalışıyor, ancak Play Store’da henüz resmi uygulama bulunmuyor.
Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlıyor
TEKNOLOJİXiaomi Türkiye'de üretime başlıyor
Türk Telekom'un gelirleri 2020'de yüzde 20 arttı
TEKNOLOJİTürk Telekom'dan 3.2 milyar TL net kâr
Mustafa Varank Clubhouse’ta! Haberler
TEKNOLOJİMustafa Varank Clubhouse’ta
LG Wing’in Türkiye fiyatı ve özellikleri... Son dakika: Satışa çıktı
TEKNOLOJİKanadını açtı!
Clubhouse App nedir? Clubhouse ne demek, nasıl kullanılır? Clubhouse İOS Android nasıl indirilir?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
TEKNOFEST 2021'in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
TEKNOLOJİTEKNOFEST 2021 tanıtıldı
TEMSİLCİ| Son dakika: Clubhouse'a Türkiye'de temsilcilik açabilir
TEKNOLOJİOna da temsilcilik yolu göründü!
Akıllı telefon satış rakamları 2020 sonuçları belli oldu - Haberler
TEKNOLOJİAkıllı telefon pazarında yılın kazananı...
Vodafone Türkiye'nin abone sayısı 23.4 milyona çıktı - Haberler
TEKNOLOJİAbonelerinin veri kullanımı yüzde 51 arttı
SpaceX’in Starship roketi iniş sırasında patladı
TEKNOLOJİSpaceX’in Starship roketi iniş sırasında patladı