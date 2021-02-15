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'Clubhouse uygulaması şantaj aracına dönüşebilir!'

Son dönemin popüler uygulaması Clubhouse’taki ‘samimi’ ortam, siber suçluların fidye aracına dönüşebilir. İnternetteki bu ve benzeri tartışma ortamlarının halka açık yerler olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar uyarıyor: “Bu tür sosyal ağlarda bir şey paylaştığınızda, paylaşılan verilerinize ne olacağından yüzde 100 emin olamayacağınızı aklınızda tutun. Bir gün bu bilgilerin halka sızabileceği gerçeğine hazırlıklı olun.”

Clubhouse uygulaması güvenli mi? Haberler
Clubhouse güvenli mi?
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HABERTURK.COM

Sesli sohbet odası Clubhouse uygulaması son dönemde hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça popüler hale geldi. Bu durum podcast yayınlarının son zamanlarda toparlanmasıyla birlikte ses tabanlı ürünlere artan ilginin bir yansıması gibi görünüyor.

Clubhouse, bir sosyal ağın temel dinamiği olan insanların birbirini bulması ve etkileşimde bulunması için gerekli her şeye sahip. Ancak kayıt aşamasının mevcut durumu nedeniyle sahte bir güvenlik, mahremiyet ve yakınlık duygusu yaratabiliyor. Bu, kullanıcılar açısından internette herhangi bir kamusal alanı kullanırken karşılaşılanlara benzer dikkat edilmesi gereken riskler oluşturuyor.

DAHA DOĞAL DAVRANIYORLAR AMA...

Uygulamanın ortaya çıkarttığı söz konusu risklerden biri gizlilik. Bu genellikle insanların benzer düşünen bireyler ve arkadaşları tarafından çevrelenmiş hissetmeleriyle bağlantılı ve bu, insanların daha doğal davranmalarına neden oluyor. Bu durum, kazara bahsi geçen özel bilgileri mağdurlara karşı kullanmak için her zaman tetikte olan suçlular için bir fırsat yaratabiliyor. Üstelik böyle bir durumda söz konusu ifadenin bağlam dışına çıkarıldığının kanıtlanması da son derece zor.

'YÜZDE 100 EMİN OLAMAZSINIZ'

Teorik olarak bu tür vakalarda siber suçlular peşine düştükleri kişiye şantaj yaparak fidye talebinde dahi bulunabilir. Dahası, uygulama içinde konuştuğunuz veya yazdığınız her şeyin yalnızca orada bulunanlar tarafından duyulup görülmediğini, aynı zamanda hizmetin kendisi tarafından toplanıp analiz edildiğini de unutmamak gerekir.

Uygulama, bir hesaba kaydolduğunuzda, içerik oluşturduğunuzda, paylaştığınızda, başkalarıyla mesajlaştığınızda ve iletişim kurduğunuzda katılımcıların sağladığı içeriği, iletişimi ve diğer bilgileri toplar. Katılımcının hesap oluşturmak ve yönetmek için katılımcı isim, telefon numarası, fotoğraf, e-posta adresi ve kullanıcı adı gibi kişisel verileri sağlaması gerekir.

Uygulama, oda canlıyken bir odadaki sesi geçici olarak kaydeder. Ayrıca katılımcılar hakkında toplanan veriler, geçici kullanım için de olsa üçüncü şahıslara verilebilir. Şu durumda hiç kimse sızıntılara karşı koruma altında değildir.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Alexey Firsh, konuyla ilgili olarak şunları ifade ediyor:

"Clubhouse'un gizlilik politikası bir bütün olarak nispeten standart görünüyor. Ancak bu tür sosyal ağlarda bir şey paylaştığınızda, paylaşılan verilerinize ne olacağından yüzde 100 emin olamayacağınızı aklınızda tutmak çok önemlidir. Bu nedenle, bir gün bu bilgilerin halka sızabileceği gerçeğine hazırlıklı olun.”

Kaspersky uzmanları, her kullanıcının internetin, özellikle de tartışma ortamlarının ve sosyal platformların halka açık yerler olduğunu ve buralarda gerçekleştirilen davranışların kamuya uygun olması gerektiğini hatırlaması gerektiği konusunda uyarıyor.

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