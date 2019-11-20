200 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük markalarından olan Coca-Cola, Türkiye’de 55 yaşına girdi. 133 yıllık markanın Türkiye’deki yolculuğu, 1964’te “Dünyaca Meşhur Coca-Cola Şimdi de Memleketimizde” sloganı ile başlamıştı. 19 araçlık “Coca-Cola Kervanı”nın bando eşliğinde tüm İstanbul’u dolaşmasının üzerinden tam 55 yıl geçti. 3 bine yakın çalışanı ile Türkiye’de faaliyet gösteren Coca-Cola Türkiye sisteminin, Bursa, Çorlu, Köyceğiz, Mersin, Sapanca, İzmir, Isparta’da 1 ve Elazığ ve Ankara’da 2 olmak üzere toplam 11 fabrikası bulunuyor.

1 TL’LİK YATIRIMLA 9.7 TL KATKI

Bugün Coca-Cola Türkiye, 200 ülke arasında satış hacmi bakımından ilk 9 ülke içinde yer alıyor. Türkiye Coca-Cola sistemi açısından önemli yönetim merkezlerinden birisi. Türkiye’yi bölgesel ve stratejik bir yönetim üssü olarak konumlayan Coca-Cola’nın Türkiye, Kafkasya, Orta Asya İş Biriminin yönetim merkezi İstanbul'da. 9 ülkeden oluşan bu bölgenin yönetimi de İstanbul'dan sağlanıyor.

Mc Kinsey tarafından hazırlanan “Yearly Economic Impact Study” raporuna göre perakende sektöründen istihdama, tarımdan lojistiğe birçok alanda Türkiye’nin gelişimine 55 yılda önemli katkılar yapan Coca-Cola’nın her 1 TL’lik yatırımının ise ekonomideki karşılığının 9.7 TL olduğu hesaplanıyor. Şirketin doğrudan ve dolalı olarak 30 bin kişilik istihdam sağladığı belirtilirken şirket 440 bin adet satış noktasıyla müşterilerine ulaşıyor.

55 YIL BÖYLE TÜRKİYE’DE GEÇTİ

Coca-Cola’nın Türkiye’deki büyüme hikayesi tam 55 yıl önce başladı. Peşpeşe açılan fabrikalar dev markanın Türkiye’deki varlığının yurtdışına da taşmasını sağladı. Coca-Cola'nın Türkiye'deki ilk fabrikası 16 Eylül 1964'de üretime başladı. 1967 yılında şirketin reklamlarında yerli ünlüler yeralmaya başladı. “Okyanus” adlı teknesi ile okyanus aşırı seyahate çıkan ve dünya yolculuğu kamuoyu tarafından ilgiyle izlenen Sadun Boro ve o dönemin yıldız futbolcusu Turgay Şeren reklamlarda yer alan ünlülerdendi. Önceleri sadece Marmara Bölgesi'nde üretilen Coca-Cola, 1969'da Adana'da üretime geçti. Coca-Cola, artık Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de dağıtılıyordu. “Enflasyon” kavramının günlük hayata girdiği 70’lerde Coca-Cola kampanyalarıyla tüketicisinin sıkıntısına ortak oldu. 1970'li yılların ortalarına gelindiğinde Coca-Cola Antalya, Bursa, Ankara ve Karadeniz bölgesinde satılmaya başlandı. 14 Nisan 1980'de fiyatta indirim yapılan kampanyaların ilkine imza atıldı ve Coca-Cola 2,5 liradan satılmaya başlandı. Haziran ayına gelindiğinde standart ve aile boyu ürünlerin fiyatlarındaki indirim tüketiciye duyuruldu.

80'LERDE YATIRIMLAR HIZ VERDİ

1982'de Antalya fabrikasının devreye girmesi ile Ege ve Akdeniz bölgelerindeki üretim ve satış arttı. 1986'da yatırımlara hız veren Coca-Cola, 1986'da İzmir-Kemalpaşa tesisini açtı. Aynı yıl, ürün ve ambalaj teknolojisinde önemli yenilikler yaşandı. Coca-Cola ve Fanta markaları 11 Mayıs 1986'da teneke kutularda (330 ml) piyasaya çıktı. 1992’de şirket Türk Milli Olimpiyat Komitesi ile Barcelona Yaz Olimpiyatları Oyunları için Güçbirliği Anlaşması gerçekleştirdi. Dört yıldız sporcu bu anlaşma çerçevesinde çalışmalarında desteklendi. Bursa ve Mersin'de son teknolojik yeniliklerle üretim yapan iki fabrika 1996'da aynı gün üretime başladı. Aynı yıl Coca-Cola Şirketi; Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri Bölgelerini “Güney Avrasya Bölümü” adı altında yeniden yapılandırdı. Bu yapının merkezi de İstanbul oldu. Türkmenistan'ın ilk fabrikası 21 Ekim'de faaliyete başladı, Aşkabat Fabrikası Türkmenistan'da gerçekleştirilen ilk Türk; Türkmen ve Amerikan ortak yatırımı olarak tarihe geçti. 1997'de Çorlu'da 35 milyon dolarlık yatırımla Orta Doğu'nun en büyük dolum tesisi hizmete girdi.

2017'DE ISPARTA FABRİKASI AÇILDI

Yeni bir bin yılın başladığı 2000'de Coca-Cola İçecek A.Ş. bir tır ile Anadolu turuna çıktı. Anadolu'yu karış karış gezen tır, satış noktalarına “kârlılık, muhasebe ve teşhir” konularında eğitim verdi. 2002’de Ankara Fabrikası Coca-Cola'nın dünyadaki tüm fabrikaları arasından sıyrılarak 10. sırada “Kalite Sistem Ödülü”nü aldı. 2004 yılında Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan anlaşma ile Coca-Cola Türk Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Türkiye Futbol Federasyonu Program Ortağı oldu. 2008’de Coca-Cola'nın sponsorlarından biri olduğu Pekin Olimpiyatları Meşalesi Koşusu İstanbul'a geldi. 2009’da Elazığ ve Köyceğiz fabrikaları faaliyetlerine başladı. Coca-Cola'nın Türkiye'deki fabrika sayısı böylelikle 8'e yükselmiş oldu. 2010’da İzmir fabrikası, PET şişelerinin üretilmesinde kullanılan enerji sarfiyatını, dünya ortalaması olan 30-40 bardan 17 bara kadar düşürerek “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması(SENVER) ödülüne layık görüldü. 2012’den itibaren Türkiye'nin yanı sıra, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan da İstanbul'dan yönetiliyor hale geldi. Şirketin 55’inci yılında 2 milyarlık bir nüfusun yaşadığı bir coğrafyada 400 milyonu aşan müşterisi bulunuyor. Coca-Cola Türkiye sistemininin son fabrikası 2017 yılında Isparta'da açıldı.

KADINLAR DAHA AKTİF ROL ALDI

Dünya genelinde sosyal sorumluluk projeleri katkılar sağlayan şirket sürdürülebilirlik çalışmalarını ise kadın, çevre ve su olmak üzere 3 ana başlık çatısı altında yürütüyor. Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, çevrenin korunması ve atıkların azaltılması, suyun geri kazanımı konularına odaklanan projeler tüm dünyada farklı coğrafyalardaki ihtiyaçlara göre planlanıyor. Şirketin Türkiye’de 2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek olurken bu projenin globalde 2020’ye kadar yaklaşık 5 milyon kadın ile buluşması bekleniyor. Zira 2018 itibariyle Coca-Cola Türkiye sosyal sorumluluk projesi “Kız Kardeşim” sayesinde 9 bin kadın girişimciye eğitim verildi. Proje kapsamında ayrıca İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin’de 500 mülteci kadın için de girişimcilik eğitimleri verildi. Coca-Cola, Türkiye’de de gerçekleştirdiği Konya’daki Geleceğin Tarımı ve Şanlıurfa Harran’daki Gece Sulaması projeleri ile hem toprağın ve suyun korunmasına hem de çiftçilerin iklim değişikliği ile mücadelesine destek sağladı. Ayrıca şirketin Türkiye’deki ortağı ile birlikte yürüttüğü su projeleri de geri dönüşüm açısından önemli katkılar sağladı.