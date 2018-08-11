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Hollandalı çalıştırıcı, özellikle takımdaki tecrübeli isimlerin bu konuda daha dikkatli olmasını talep ederek "Bu tarz hatalar kabul edilemez. Bu kötü tabloyu Bursa maçında ve Benfica ile oynayacağımız rövanşta değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.