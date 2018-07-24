İşte Fenerbahçe'nin yeni sistemi

Fenerbahçe'de antrenmanlar ve hazırlık maçları gösterdi ki; Cocu net bir şekilde 4-3-3’ü oyuncularına ezberletmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli hoca, bu sistemin bir türev olan ve Barcelona tarafından uygulanan ‘4-1-2-3 DOS Geniş Alan’ taktiğini pratik ettiriyor! İşte detaylar