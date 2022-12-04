Çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürüldü

"ADAM SÜREKLİ GELİP, RAHATSIZ EDİYORDU"

Aslan Çelikok'un eşi Vasfiye Çelikok'u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk, "Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip, eşini rahatsız ediyordu. Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu. Sürekli polisler geliyordu. Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı, ama adam sürekli eve gelip, 'Ben artık çalışacağım size sarılacağım' diyordu. Hatta beni araya koydu ama Vasfiye ile konuştuk, 'Ben onu asla eve almam benim hayatım tehlikede' dedi" diye konuştu.