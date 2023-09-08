Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay aşka geldi! Ünlü oyuncunun sevgilisi güzelliğiyle gündem oldu!

Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Furkan Kızılay, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında boy göstermişti. Sevilen isim şimdilerde sosyal medya hesabında yayınladığı aşk dolu pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Arkadaşlarıyla tatile giden Furkan Kızılay, yayınladığı pozlarının altına: "Epic fail desen var, Dikkat eksikliği desen var, Romantiklik desen var, Sevgi desen var, 4 foto hepsinin anlattığı şey farklı" notunu ekledi.