Çocuklar için GSS prim ödemesi ne zaman başlar?

Kanuna göre, sigortalı bir işte çalışmayanlar veya eşi, anne babası tarafından bakmakla yükümlü olmayanlar zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) kapsamına alınıyor. Bu kişiler 2025 yılında aylık 780,17 TL GSS primi ödüyor.

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Ödeme gücü olmayanların primi ise devlet tarafından karşılanıyor. Bir kişinin ödeme gücü olup olmadığı hane içindeki kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olmasına göre değerlendiriliyor. 2025 yılı için hane içinde kişi başına gelirin 8.668,50 TL’den az olması halinde GSS primi devlet tarafından karşılanıyor. Hane içinde kişi başına gelir bu tutarın üzerinde ise GSS priminin kendisi tarafından ödenmesi gerekiyor.

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ÇOCUKLARIN GSS YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN DOĞAR?

Anne babalarının çalışıp çalışmadığına, prim borçları olup olmadığına bakılmaksızın 18 yaşına kadar tüm çocuklar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alırlar. Yaş sınırı lise ve dengi okul mezunlarında 20, yükseköğrenim mezunlarında ise 25 olarak uygulanır.

2016 yılındaki kanun değişikliği uyarınca, öğrenim gören çocukların GSS prim ödeme yükümlülüğü, okuldan mezun oldukları tarihten 2 yıl sonra başlar. Başka bir ifadeyle çocuklar okuldan mezun olduktan sonra 2 yıl daha GSS primi ödemeden sağlık hizmeti almaya devam ederler. ÇOCUKLARIN ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİNDE YAŞ SINIRI Çocuklar için okuldan mezun olduktan sonra 2 yıla kadar bedava sağlık hizmeti sağlanmakla birlikte, bu süre öğrenim durumlarına göre belirlenen yaş sınırını aşamıyor. Örneğin, 2025 yılı haziran ayında üniversiteyi tamamlayan bir genç şu an 22 yaşında ise iki yıl boyunca GSS primi ödemeden sağlık hizmetinden yararlanacak. Ancak, aynı genç şu an 22 değil de 24 yaşında ise en fazla 25 yaşını tamamlayıncaya kadar GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilecek. Daha sonrasında alamayacak. REKLAM KIZ ÇOCUKLARININ GSS YÜKÜMLÜLÜĞÜ Kız çocuklarının GSS yükümlülüğü konusunu biraz açalım. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla anne babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kız çocukları, herhangi bir işte çalışmıyorlarsa bekâr oldukları sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Bu durumdaki kız çocukları sonradan evlenip boşanırlarsa veya eşleri ölürse yine GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilirler.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinde bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayan kız çocukları erkek çocukları gibi yukarıda anlattığım genel kurallara tabidirler. İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı çalışmaya başlayanların kız çocukları ile anne babası 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı bir işte çalışıyor olsa bile kendisi bu tarihten sonra doğan kız çocukları da erkeklerle aynı kurallara tabi tutulurlar. REKLAM GELİR TESTİ İÇİN BEKLEMEYİN Okuldan mezun olduktan sonra 2 yıl içinde sigortalı bir işe giremeyen ya da öğrenim durumuna göre değişen yaş sınırını doldurmuş olanların sağlık hizmetinden yararlanabilmek için 2025 yılında aylık 780,17 TL prim ödemesi gerekiyor. Prim ödememiş olanlar hastaneye gittiklerinde sistemde borçlu görünecekleri için sağlık hizmeti alamadan dönerler ya da tedavi parasını ceplerinden ödemek zorunda kalırlar. Ödeme gücü olmayanların GSS primlerinin devlet tarafından karşılanabilmesi için ikametin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi yaptırılması gerekiyor. Prim ödeme yükümlülüğünün doğduğu veya SGK’nın bildirimde bulunduğu tarihte bir ay içinde gelir testi başvurusu yapılmalıdır. Yapılan gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olduğu tespit edilirse prim borcu oluşmadan devlet tarafından karşılanır.