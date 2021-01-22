Çocuklara ve yetişkinlere tiyatro

25 Ocak - 14 Mart arasında gerçekleştirilecek Migros Tiyatro Festivali kapsamında çocuk oyunları, 25 Ocak - 9 Şubat, yetişkin oyunları ise 30 Ocak - 14 Mart tarihleri arasında MigrosTV'den yayınlanacak.
Çocuk Oyunları
Yeşil Elma Gönül Alma... 25 Ocak ve 30 Ocak
Temiz Bir Dünya... 27 Ocak ve 6 Şubat
Oz Büyücüsü... 30 Ocak ve 4 Şubat
Bremen Mızıkacıları... 1 Şubat ve 7 Şubat
Küçük Hezarfen... 3 Şubat ve 9 Şubat
Ayrıca Arı Maya Kayıp Kıta Amazon... 26 Ocak ve 31 Ocak
Sinbad ve Adalar Prensesi... 28 Ocak ve 7 Şubat
Mavi Şehir... 2 Şubat ve 8 Şubat
Kutup Masalı... 31 Ocak ve 5 Şubat
Bal Arıları ve Hınzır Ayı... 29 Ocak ve 6 Şubat.
Yetişkin Oyunları
Ahudu... 30 Ocak ve 21 Şubat
Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi... 13 Mart ve 14 Şubat
Kibarlık Budalası... 6 Şubat ve 27 Şubat
Karanlıkta Komedi... 13 Şubat ve 6 Mart
Seninle Evlenir miyiz?... 7 Mart ve 14 Şubat
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz... 7 Şubat ve 28 Şubat
Suit... 13 Şubat ve 7 Mart
Shirley... 12 Şubat ve 8 Mart
Nereye Gitti Bütün Çiçekler?... 5 Şubat ve 14 Mart
Ödünç Yaşamlar... 31 Ocak ve 20 Şubat
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