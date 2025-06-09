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        Haberler Sağlık "Çocuklarda hipertansiyon gizlice ilerliyor" - Haberler | Sağlık Haberleri

        "Çocuklarda hipertansiyon gizlice ilerliyor"

        Hipertansiyonun çocukluk çağında genellikle geç fark edildiğini söyleyen Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cenap Zeybek, "Kardiyoloji takibi olmayan çocuklarda hipertansiyon kolay kolay fark edilmiyor. Ancak ergenlik döneminde ölçümlerle birlikte tanı konulabiliyor. Erişkinlerde obezite, diyabet, sigara gibi faktörler öne çıkarken çocuklarda böbrek, böbrek üstü bezi, kalp ve endokrin sistemle ilgili problemler hipertansiyona neden olabiliyor. Bu nedenle tanı ve tedavi daha kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:04
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        "Çocuklarda hipertansiyon gizlice ilerliyor"
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        Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cenap Zeybek, çouklarda yüksek tansiyonun belirlenmesinin geciktiğini aktarıyor. Yetişkinlerle kıyaslandığında hem nedenleri hem de tedavi yolları farklılık gösteren çocukluk çağı hipertansiyonunun mutlaka ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Zeybek, hipertansiyonun çocukluk çağında genellikle geç fark edildiğini söyledi.

        "ÇOCUKLARDA TANSİYON ÖLÇME ALIŞKANLIĞI YOK"

        Prof. Dr. Zeybek, “Ülkemizde çocuklarda rutin tansiyon ölçme alışkanlığı bulunmuyor. Bu nedenle özellikle kardiyoloji takibi olmayan çocuklarda hipertansiyon kolay kolay fark edilmiyor. Ancak ergenlik döneminde ölçümlerle birlikte tanı konulabiliyor” dedi. Çocuklarda hipertansiyonun erişkinlere kıyasla daha çok yapısal nedenlere dayandığını vurgulayan Prof. Dr. Zeybek, “Erişkinlerde obezite, diyabet, sigara gibi faktörler öne çıkarken çocuklarda böbrek, böbrek üstü bezi, kalp ve endokrin sistemle ilgili problemler hipertansiyona neden olabiliyor. Bu nedenle tanı ve tedavi daha kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor” diye konuştu

        "YAŞA GÖRE DEĞİŞEN DEĞERLER DİKKATE ALINMALI"

        Çocuklarda kan basıncı değerlendirmesinin yaşa, kiloya ve boyuta göre farklılık gösterdiğini belirten Prof. Dr. Zeybek, “Erişkinde 140/90 mmHg’nin üzeri hipertansiyon sayılırken, çocuklarda her yaş grubuna özel tansiyon aralıkları var. Bu yüzden her yaşa özel değerlendirme yapılmalı. Çocuk endokrinolojisi, çocuk nefrolojisi, kardiyoloji, diyetisyen gibi farklı branşların ortak takibiyle hipertansiyon kontrol altına alınabiliyor. Öncelikle altta yatan nedenin tespit edilip o nedene yönelik tedavi planlanmalı” dedi.

        "YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART"

        Ergenlik dönemde görülen hipertansiyonda yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Zeybek, “Özellikle fast food tüketimi, aşırı tuz, hareketsizlik ve obezite hipertansiyon riskini artırıyor. Çocukların düzenli spor yapması ve aktif yaşam tarzı benimsemesi, tansiyonun kontrolü açısından hayati önem taşıyor” diye konuştu.

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