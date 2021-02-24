Çocukların av merakı faciayla bitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaÇocukların av merakı faciayla bitti
ABONE OL

Çocukların sincap avı merakı faciayla bitti!

Samsun'da çocukların sincap avı merakı faciayla bitti. 15 yaşındaki Miraç Z., iddiaya göre 17 yaşındaki R.K.'nin omzunda bulunan tüfek, elinin tetiğe değmesi sonucu kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar R.K.'nin arkasında bulunan Miraç'ın kafasına isabet etti. Olduğu yere düşen Miraç Z. olay yerinde hayatını kaybetti

Çocukların av merakı faciayla bitti
Çocukların av merakı faciayla bitti
0:00 / 0:00
İHA

Samsun'da arkadaşları ile sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kafasından kazara vurularak hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Vezirköprü ilçesinin Kargucak Mahallesi'nin Bağlar mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 15 yaşındaki Miraç Z. akrabaları ile birlikte sincap avına gitti. Bu sırada 17 yaşındaki R.K.'nin omzunda bulunan tüfek elinin tetiğe değmesi sonucu kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar R.K.'nin arkasında bulunan Miraç Z.'nin kafasına isabet etti. Olduğu yere düşen Miraç Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Miraç Z.'nin cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BIRAKIN! Son dakika uyarı: Kafeslerdeki yunuslar intiharın eşiğinde
GÜNDEM'İntiharın eşiğindeler!'
Son dakika: Çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi
GÜNDEMÇalıştıramadı, yaktı!
Faciadan kıl payı... Son dakika: Damperi açıldı, karayolu karıştı
GÜNDEMDamperi açıldı, karayolu karıştı
Son dakika haberler... 2 gün evde saklayıp, kuyuya atmışlar!
GÜNDEM2 gün evde saklayıp, kuyuya atmış!
Adana'da korkunç olay! SON DAKİKA: Kadriye'yi, evde arkadaşı bıçakladı
GÜNDEMKadriye'yi, evde arkadaşı bıçakladı
Antalya'da UFO mu görüldü? Son dakika: Fotoğraflandı!
GÜNDEMUFO mu? Antalya'da çekildi
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı
GÜNDEMUyuşturucu satıcılarına suçüstü baskın
SKANDAL! Konya'da korona parti... Son dakika: Para cezası yağdı
GÜNDEMKonya'da ceza yağdı! Korona parti!
ALARM| Yağmur geliyor! 24 Şubat HAVA DURUMU... Son dakika: Saat verdi!
GÜNDEMHava durumu: Yağmur geliyor!
KATİL DOKTOR| Son dakika: Anatalya'daki dehşette yeni detaylar belli oldu
GÜNDEMAntalya'daki vahşette şoke eden ayrıntılar!