Çocukların av merakı faciayla bitti 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da arkadaşları ile sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kafasından kazara vurularak hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Vezirköprü ilçesinin Kargucak Mahallesi'nin Bağlar mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 15 yaşındaki Miraç Z. akrabaları ile birlikte sincap avına gitti. Bu sırada 17 yaşındaki R.K.'nin omzunda bulunan tüfek elinin tetiğe değmesi sonucu kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar R.K.'nin arkasında bulunan Miraç Z.'nin kafasına isabet etti. Olduğu yere düşen Miraç Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Miraç Z.'nin cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.