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        Haberler Keşfet Çoğu tatilcinin yanından geçip gittiği, Bodrum'un saklı kalmış balıkçı kasabası: Mazı

        Çoğu tatilcinin yanından geçip gittiği, Bodrum'un saklı kalmış balıkçı kasabası: Mazı

        Muğla'nın dünyaca ünlü turizm ilçesi Bodrum'da, kalabalığın ve yoğun yapılaşmanın uzağında kalmayı başarmış az sayıdaki yerlerden birisi olan Mazı Köyü, sakin bir tatil arayanların ilgisini çekiyor. Yarımadanın hareketli merkezlerine alternatif bir rota oluşturan bu eski balıkçı kasabası, bozulmamış köy mimarisi, temiz sahil şeridi ve doğasıyla öne çıkıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Bodrum'un saklı kalmış balıkçı kasabası: Mazı

        Bodrum merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Gökova Körfezi'nin kuzey kıyısında konumlanan Mazı, yarımadanın genelinde gözlemlenen yoğun turizm tesislerinden ve yüksek sesli eğlence alanlarından oldukça uzak bir ortama sahip. Bölgeye ulaşımın virajlı ve ağaçlık yollardan sağlanması, buradaki doğal yaşamın ve geleneksel Ege köyü atmosferinin korunmasında önemli bir rol oynuyor. Geçimini uzun yıllar balıkçılık, zeytincilik ve halı dokumacılığıyla sağlayan köy halkı, şimdilerde ev pansiyonculuğu ve küçük ölçekli tarım faaliyetleriyle de öne çıkıyor. Bölgede büyük otel zincirlerinin bulunmaması, sahil şeridinin tamamen halka açık ve daha sakin kalmasını sağlıyor. İşte Bodrum'un bu saklı kalmış köşesinde ziyaret edebileceğiniz ve doğallığıyla öne çıkan Mazı ve çevresindeki koylar.

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        HURMA KOYU

        Mazı'nın en çok bilinen ve ziyaret edilen noktalarının başında gelen Hurma Koyu, taşlık sahil yapısı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Koy çevresinde yerel halk tarafından işletilen küçük pansiyonlar ve restoranlar bulunsa da sahil şeridi halk plajı olarak hizmet veriyor. Denizinin oldukça berrak olması nedeniyle su altı gözlemi yapmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği koy, özellikle sabah saatlerinde dalgasız olmasıyla biliniyor. Sahilde yüksek sesli müzik yayını yapan ticari işletmelerin bulunmaması, sakin bir deniz günü geçirmek isteyen aileler için burayı elverişli bir alan haline getiriyor.

        ILGIN KOYU

        Hurma Koyu'nun hemen yan tarafında yer alan Ilgın Koyu, adını sahil şeridinde bulunan ılgın ağaçlarından alıyor. Bu koy, Mazı'nın diğer noktalarına göre daha geniş ve ince kumlu bir sahile sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ağaçların yarattığı doğal gölgelik alanlar, özellikle yaz sıcaklarında tatilcilere rahat bir ortam sunuyor. Herhangi bir yapılaşmanın veya büyük ticari tesisin yer almadığı Ilgın Koyu, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Koya gelen ziyaretçilerin, çevrede tesis bulunmaması nedeniyle yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaçlarını yanlarında getirmesi gerekiyor.

        TAŞLI YALI KOYU

        Mazı'nın en bakir kalmış noktalarından bir başkası olan Taşlı Yalı Koyu, dik bir yamaçtan inilen patika yolla ulaşılan, tamamen doğal bir yapıya sahip. Adından da anlaşılacağı üzere sahil tamamen büyük taşlardan oluşuyor ve buraya gelenlerin yanlarında mutlaka deniz ayakkabısı bulundurmasını gerekiyor. Teknelerin de uğrak noktalarından biri olan koy, akvaryum berraklığındaki suyuyla biliniyor. Ticari hiçbir faaliyetin yürütülmediği koyda sadece dalga sesleri eşliğinde dinlenmek ve denize girmek mümkün.

        Fotoğraflar: AA, yapay zeka

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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