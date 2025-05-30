Çok sayıda şüpheli gözaltında! 3 çocuk annesi boğularak öldürüldü! Kadın cinayetlerine insanın kanını donduran bir vahşet daha eklendi. Gaziantep'te 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Asiye Baytap, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:53 facebook

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