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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çok sayıda şüpheli gözaltında! 3 çocuk annesi boğularak öldürüldü! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Çok sayıda şüpheli gözaltında! 3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!

        Kadın cinayetlerine insanın kanını donduran bir vahşet daha eklendi. Gaziantep'te 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Asiye Baytap, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:53
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        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi Asiye Baytap (25), evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

        EKİPLER HAREKETSİZ HALDE BULDU

        İlçede bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

        Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

        ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

        3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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