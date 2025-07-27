Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Como'dan Morata açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Como'dan Morata açıklaması

        İtalyan ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 21:04 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Como'dan Morata açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'da ayrılması beklenen İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata'yla yeni bir gelişme yaşandı.

        İtalyan ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

        "MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"

        Transfer süreciyle ilgili konuşan Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam." ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY İLE MİLAN KONUŞMALI"

        Suwaro ayrıca topun artık Galatasaray'da olduğunu belirterek, "Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık." dedi.

        GALATASARAY PERFORMANSI

        Sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maça çıkan Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 3 de asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        10 numaralı atlayış
        10 numaralı atlayış
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı