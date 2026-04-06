Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzincan'da belediyeye ait çöp toplama kamyonunun çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Giriş: 06.04.2026 - 10:53
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, saat 10.00 sıralarında Erzincan merkez Demirkent semti Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, yol kenarında yürüyen Sultan Asan (85)’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Asan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.
