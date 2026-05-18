        Haberler Yaşam Kamuflaj ustası! Çöp sandı, 'böcek' çıktı

        Çöp sandığı canlı 'mantolu böcek' çıktı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yürüyüş yapan bir vatandaşın yerde hareket eden çöp parçaları sanarak dikkatini çektiği cismin, 'mantolu böcek' olarak bilinen bir canlı olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Kamuflaj ustası! Çöp sandı, 'böcek' çıktı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere kırsalında Ali Kubat, bölgede yürüyüş yaptığı sırada yerde hareket eden çöp benzeri parçaları fark etti.

        Durumu yakından inceleyen Kubat, gördüğünün aslında kamuflaj özelliği bulunan bir böcek olduğunu belirledi.

        Halk arasında 'mantolu böcek' ya da 'torbalı güve' olarak bilinen canlıların kendilerini korumak amacıyla çevreden topladıkları kuru ot, yaprak ve çeşitli parçaları vücutlarına kaplayarak gizlendikleri öğrenildi.

        Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ilginç canlı, doğadaki kamuflaj yeteneğiyle dikkat çekerken görüntüler bölgedeki vatandaşların da ilgisini çekti.

