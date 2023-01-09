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Haberler Gündem Güncel "Çorbacı" adlı deve, sahibin ölümünden 2.5 yıl sonra kazandı
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"Çorbacı" adlı deve, sahibinin ölümünden 2.5 yıl sonra ilk kez güreşip, kazandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde lokanta işleten Mehmet Şen'in hayatını kaybetmesinin ardından "Çorbacı" adlı devesi, 2.5 yıl boyunca güreşmedi. Şen'in kızı Nermin Aydın'ın bakımını üstlenerek özel olarak ilgilendiği "Çorbacı", yıllar sonra yeniden arenaya çıkıp, ilk güreşini kazandı. Aydın, "Babamın vefatından sonra çok kötü oldu. Her güreşte kaçıyordu adeta hayata küstü" dedi

DHA

Aydın'da lokanta işleten Mehmet Şen'in (52) hayatını kaybetmesinin ardından 2.5 yıl boyunca güreşmeyen "Çorbacı" adlı devesi, kızı Nermin Aydın'ın (26) ilgisiyle yeniden arenaya çıkıp, ilk güreşini kazandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde lokanta işleten ve "Çorbacı Nalbant" olarak bilinen Mehmet Şen, "daylak" denilen genç bir deve satın aldı. 3 yıl boyunca "Çorbacı" adını verdiği devenin bakımını üstlenen Şen, güreşlere de hazırladı.

Festivallerde başarısıyla dikkat çeken "Çorbacı", Mehmet Şen'in 25 Haziran 2020'de hayatını kaybetmesinin ardından arenaya çıkmadı.

2.5 YIL SONRA YENİDEN ARENAYA ÇIKTI

Bu süreçte "Çorbacı"nın bakımını Şen'in kızı Nermin Aydın üstlendi. "Çorbacı", Aydın'ın çabası ile 2.5 yıl sonra yeniden arenaya çıktı. "Çorbacı", dün gerçekleştirilen Germencik 74'üncü Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde kendi kategorisinde rakibini yendi.

"BABAMIN VEFATINDAN SONRA ÇOK KÖTÜ OLDU"

"Çorbacı"nın güreşi kazanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Nermin Aydın, şunları söyledi:

"2.5 yıl önce babamı kaybettik. 'Çorbacı', babamın vefatından sonra çok kötü oldu. Güreşlerde kendini engellemeye başladı. Her güreşte kaçıyordu adeta hayata küstü. Psikolojik olarak çok etkilendi. Daha önce çok güzel güreşiyordu. Babamı kaybettikten sonra hiç güreşmedi. 2.5 yıllık bir aradan sonra dün ilk kez rakibini kaçırıp, güreşi kazandı.

BABAMIN NAMINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Çok mutlu olduk. Bize babamdan bir miras ve ona sahip çıktık. Bundan sonra inşallah güzel şeyler olacak. Babamın namını sürdürmeye devam ediyoruz. Bize kalan mirası ben de kızıma bırakmayı düşünüyorum. Devemiz için özel bakıcımız var. Biz de sürekli yanına gelip, bakımında yardımcı oluyoruz. Onu başkasına vermeye yüreğim dayanmaz. Tarif etmesi bile çok zor bir duygu."

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