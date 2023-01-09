"Çorbacı" adlı deve, sahibinin ölümünden 2.5 yıl sonra ilk kez güreşip, kazandı

"2.5 yıl önce babamı kaybettik. 'Çorbacı', babamın vefatından sonra çok kötü oldu. Güreşlerde kendini engellemeye başladı. Her güreşte kaçıyordu adeta hayata küstü. Psikolojik olarak çok etkilendi. Daha önce çok güzel güreşiyordu. Babamı kaybettikten sonra hiç güreşmedi. 2.5 yıllık bir aradan sonra dün ilk kez rakibini kaçırıp, güreşi kazandı.

BABAMIN NAMINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Çok mutlu olduk. Bize babamdan bir miras ve ona sahip çıktık. Bundan sonra inşallah güzel şeyler olacak. Babamın namını sürdürmeye devam ediyoruz. Bize kalan mirası ben de kızıma bırakmayı düşünüyorum. Devemiz için özel bakıcımız var. Biz de sürekli yanına gelip, bakımında yardımcı oluyoruz. Onu başkasına vermeye yüreğim dayanmaz. Tarif etmesi bile çok zor bir duygu."