Çörek otu yağının saçlara faydası 0:00 / 0:00

Geçmişten günümüze birçok faydası bilinen çörek otunu sadece mutfaklarımızda kullanmayız. İçinde A, H, B1, B2 ve B6 vitaminleri vardır. Aynı zamanda niasin ve folik asit kaynağıdır. Yağ formunda kullanıldığımızda cilde ve saça düzenli bir şekilde bakım yapılırsa birçok fayda sağlar. Öyleyse, Çörek Otu Yağının Saçlara Faydası- Çörek Otu Yağı Saça İyi Gelir Mi ve Nasıl Uygulanılır? yazımızda inceleyeceğiz.

Çörek Otu Yağı Saçlara Faydası

Hekesin şikayetçi olduğu saç kırılması problemini ortadan kaldırır.

Saçların kaybettiği nemi kazanmayı sağlar.

Saç derisinin kuruluğundan neden olan kepeklenmeyi engeller.

Saçların cansız görünümü herkesin morelini bozar. Saçların canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Düzenli kullanıldığında saçların beyazlamasına engel olur.

Saça maske olarak kullanıldığında içinde bulunan çinko, selenyum, magnezyum gibi mineraller sayesinde saçı kökten uca besler. Sağlıklı uzamasını sağlar.

Çörek Otu Yağı Saça Zararları

Çörek otu yağının saça uygulandığında bilinen hiçbir zararı olmamıştır. Fakat alerjen bir bünyeye sahipseniz kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Çörek Otu Saça Nasıl Uygulanır?

Çörek otunu ve çörek otu yağını mutfaklarımızda kullanmayı biliyoruz. Fakat Çörek Otu Saça Nasıl Uygulanır? emin olamıyoruz. Aslında çok kolay bir yöntemi olan uygulamayı yaparsak hem kolay hem de doğal yollarla saçlarımızı beslemiş oluruz. Birkaç damla çörek otunu ellerimizle, saça masaj yaparak kökten uca yedirerek kullanabilir. İsterseniz hergün kullandığınız saç yağı yapabilirsiniz. Evden çıkmadan temiz saçınızın uçlarına uygulayabilirsiniz. Saçları ağırlaştırıcı bir hissi olmayacaktır. Saçın parlak görünmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda evde hazırlaması kolay özel saç maskesi tarifleride vardır. Saç beyazlaması ve saç dökülmesinden şikayetçiyseniz 1 yemek kaşığı çörek otu yağı, 2 yemek kaşığı susam yağı, 1 yemek kaşığı ceviz yağı, 1 kapsül E vitamini, 1 kapsül B vitamini ve 1 çay kaşığı çam terabantini karıştırıp saçlarınıza dipten uca uygulayın. 2 saat beklettikten sonra saçlarınızı şampuan ile yıkayın. Hafta da bir kere uyguladıktan sonra şikayetlerinizden kurtulacaksınız.

Çörek Otu Yağı Saç Dökülmesini Engeller Mi?

Saç dökülmelerinin en büyük nedeni bakımsız ve yıpranmış saç tellerine sahip olmaktır. Her gün yapmak zorunda olduğumuz kurutma ve şekil verme işlemi saçları yorar ve yıpratır. Boya işlemi saç tellerine zarar verir. Çoğu zaman saçlarımıza bakım yapmak için kullandığımız içinde parfüm ve zarar veren birçok madde olan saç spreyleri ve saç bakım ürünleri saçların daha fazla yıpranmasına neden olur. Doğal yapısı bozulan saçların kendini iyileştirip sağlığına kavuşmaları zaman alır. Fakat düzenli olarak çörek otu yağını saçlarımıza sürersek yıpranan saç tellerinin iyileşmesine yardımcı olacaktır. Yıprandığı için kırılıp, koparak dökülen saçlarınızın dökülmesini engelleyecektir.

Çörek Otu Yağı Saça Kaç Günde Bir Sürülür?

Çörek otu yağı doğal bir yağ olduğu için saçlara zarar vermez. Fakat saçlarınıza bakım yapmak ve saç tellerinin sağlıklı olmasını istiyorsanız hafta da en az 2 kere saça uygulanamanız tavsiye edilir. Eğer maske şekilinde saça uygulacayacaksınız da saça haftada bir kez uygulanması tavsiye edilir.