Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çorum'da köylere yangın hortumu dağıtılıyor | Son dakika haberleri

        Çorum'da yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtılıyor

        Çorum'un İskilip ilçesinde yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtımı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:25 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da köylere yangın hortumu dağıtılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un İskilip Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangın vanası bulunan ancak hortumu olmayan 44 köye yangın hortumu ve aparatı dağıtılıyor.

        Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen çalışma kapsamında ekipler, yangın hortumu teslim ettikleri köylerde vatandaşlara yangına müdahale eğitimi de veriyor.

        Köylerdeki vatandaşların yangın hortumunu etkili kullanabilmeleri için düzenlenen eğitimde, olası yangınlara erken müdahale edilerek yangının büyümeden söndürülmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çorum Haberleri
        #yangın hortumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor