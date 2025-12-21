Çorum FK: 2 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, evinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Braian Samudio ile Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle galibiyete ulaşan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşen Çorum FK, puanını 32'ye çıkardı. Sakaryaspor ise haftayı 22 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK ile Sakaryaspor kozlarını paylaştı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Çorum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12'de Braian Samudio ve 79. dakikada Oğulcan Çağlayan attı.
Bu sonucun ardından maç fazlasıyla 4. sıraya tırmanan Çorum FK, puanını 32'ye yükseltti. Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in Çorum FK, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Sakaryaspor, Manisa FK'yı ağırlayacak.