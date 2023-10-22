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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Çorum FK-Eyüpspor: 2-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Çorum FK-Eyüpspor: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Çorum FK'yı 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:43 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:43
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        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Eyüp mücadeleden 3-2 galip ayrılıp liderliğini sürdürdü.

        Maçtan dakikalar:

        9. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun ortasında ceza sahasında Ahmet Kutucu topu ağlara gönderdi. 0-1

        17. dakikada sol kanattan Ahmet Kutucu’nun pasında Caner'in çaprazdan vuruşunda kaleci Ali Türkkan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

        19. dakikada Bruno'nun ceza sahasına ortasında arka direkte Ampem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

        42. dakikada Murat’ın pasında topla buluşan Ferhat'ın kalecinin önde olduğunu görüp yaptığı aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 1-3

        90+4. dakikada Çorum'un sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Zargo Toure topu ağlara yolladı. 2-3

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