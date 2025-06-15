Uğurludağ'da tohum eleme tesisi kuruluyor

İlçenin tarım potansiyelini geliştirmek istediklerini belirten Torun, "Tarımda kaliteli, elenmiş, temiz tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla eleme tesisine ihtiyaç duyulmaktadır. Tesiste tohumlar toz, toprak, yabancı ot tohumu ve kırıklardan temizlenerek, ilaçlanıp ekime hazır hale getirilecektir. Tesisin kurulmasındaki en büyük amacımız tarım alanında kaliteli elenmiş temiz tohum ihtiyacını sağlamak, tarımın bilinçli şekilde yapılmasını sağlamak ve kaliteli tohum elde edilmesiyle üretkenliği artırmaktır." dedi.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, 37 bin 458 hektar yüzölçümüne sahip ilçenin 19 bin 163 hektarında tarımsal üretim yapıldığını söyledi.

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