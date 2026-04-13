Çorum merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

ÇORUM merkezli 4 ilde, sanal medya üzerinden sahte ödeme linkleriyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

22 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ocak-Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takipte, sanal medya siteleri üzerinden ilan vererek, vatandaşları sahte ödeme linkleriyle dolandıran 7 kişinin çok sayıda eylem gerçekleştirdiği ve yaklaşık 22 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 7 Nisan saat 07.00’de Çorum merkezli Adana, Aydın ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çorum’a getirildi. Bugün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. (DHA)