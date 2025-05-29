Coşkun Sabah'tan suç duyurusu

Galatasaray'ın Yenikapı Meydanı'nda geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarından sahne alacakken son anda programdan çıkarılan Coşkun Sabah, kendisiyle ilgili yapılan yorumlardan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sabah, kimin hakkında suç duyusunda bulunacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

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Coşkun Sabah, sosyal medya hesabı üzerinden; "Son birkaç gündür durup dururken mesleki kariyerime hakaretler yağdıran, kendini bilmez malum kişiyi cuma günü savcılığa şikâyet edeceğimin müjdesidir" diyerek şu açıklamayı yaptı: Benim aldığım terbiye ve kültürle hiç alakası olmayan ve durup dururken mesleki kariyerime hakaretler yağdırmaya başlayan, davranışlarıyla Türk halkının yıllardır büyük tepkisini gören bu kişiye adaletle hesap soracağımı bilgilerinize sunarım. Yarın savcılığa hakarete uğradığım konusunda suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.