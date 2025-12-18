Habertürk
        Coursera, Udemy ile birleşecek

        Çevrim içi eğitim platformu Coursera, rakibi Udemy ile tamamen hisse karşılığı bir birleşme anlaşması yaptıklarını, birleşik şirketin özsermaye değerinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 01:18 Güncelleme: 18.12.2025 - 01:18
        Coursera, Udemy ile birleşecek
        Coursera'dan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmaya dair bilgi verildi.

        Anlaşmanın şartlarına göre, Udemy hissedarlarının sahip oldukları her bir hisse için 0,8 adet Coursera adi hissesi alacağı aktarılan açıklamada, bunun son 30 işlem gününde Udemy ve Coursera hisselerinin ortalama kapanış fiyatlarına kıyasla yüzde 26 prim anlamına geldiği kaydedildi.

        Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından, birleşik şirketin yaklaşık yüzde 59'unun Coursera, yüzde 41'inin de Udemy'nin mevcut hissedarlarına ait olacağı ve birleşik şirketin özsermaye değerinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olacağı ifade edildi.

        İşlemin hem Coursera hem de Udemy yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtilen açıklamada, birleşmenin 2026'nın ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada birleşik şirketin Coursera adıyla faaliyet göstereceği, Coursera Üst Yöneticisi (CEO) Greg Hart'ın birleşik şirketin CEO'su olarak görevine devam edeceği kaydedildi.

        "YAPAY ZEKA YOL HARİTAMIZI HIZLANDIRABİLİRİZ"

        Coursera CEO'su Hart konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Coursera ve Udemy'nin birbirini son derece tamamlayan güçlü yönlerini bir araya getirerek, küresel yetenek dönüşümü fırsatını daha güçlü biçimde ele alabilecek, inovasyon hızımızı artırabilecek ve öğrenenlerimiz ile müşterilerimiz için değerli deneyimler ve çıktılar sunabileceğiz. Birlikte, milyonlarca öğrenenimiz, binlerce kurumsal, üniversite ve kamu müşterimiz ile uzman eğitmenlerimizin teknoloji hızlanmasına ayak uydurabileceği bir platform sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Udemy CEO'su Hugo Sarrazin de "Tek bir platform olarak, yapay zeka destekli ürün yol haritamızı hızlandırabilir, gelişmiş pazara açılma kabiliyetleriyle küresel erişimimizi genişletebilir ve uzun vadeli finansal profilimizi güçlendirecek önemli gelir ve operasyonel sinerjileri ortaya çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

