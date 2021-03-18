Uykularımızı kaçırdı! 0:00 / 0:00

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Sağlık teknolojileri firması Philips, 6’ncısını gerçekleştirdiği yıllık uyku anketinin sonuçlarını “Covid-19 Tüm Dünyanın Uyku Düzenini Nasıl Değiştirdi?” başlıklı rapor ile açıkladı. Philips, Covid-19 başlangıcından yaklaşık bir yıl sonra uyku ile ilgili tutumları, algıları ve davranışları tespit etmek amacıyla 13 ülkeden toplam 13 bin yetişkinin katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Anket, Covid-19’un başlangıcından beri katılımcıların yüzde 70’inin uyku düzenlerinde bir veya daha fazla yeni sorun yaşadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 60’ı ise Covid-19’un, uyku kalitesini doğrudan etkilediğini belirtiyor. Anket, yaşanan bu zorlukların geniş çaplı olduğuna ve uyku apnesi hastalarının bu durumdan olumsuz şekilde etkilendiğine işaret ediyor.

Bu zorluklarla mücadele etmek için tele-sağlık teknolojilerine, çevrim içi bilgi kaynaklarına ve hayat tarzında yapılan değişikliklere de büyük bir ilginin olduğu göze çarpıyor. Araştırmaya göre; uyku apnesi, geçen yıla oranla dünya çapında bir artış ile uyku kalitesini etkilemeye devam ediyor (2020: Yüzde 9, 2021: Yüzde 12).

UYKU KAYGILARI TELE-SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELTİYOR

Uyku problemi yaşayan insanlar bu sorunla mücadele etmek için rahatlatıcı müzik, meditasyon veya kitap okuma gibi yolları tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 34’ü uyku kalitesini iyileştirmeye yönelik tedaviler hakkında daha fazla bilgi almak için çevrim içi araştırmalara öncelik veriyor. Covid-19 döneminde tele-sağlık sistemlerine güvenin ise arttığı görülüyor.

Katılımcıların yüzde 58’i, gelecekte tele-sağlık sistemleri vasıtasıyla uzmanlardan uyku ile ilgili endişeleri için yardım istemeye istekli olduğunu ifade ediyor. Ankete katılanların yüzde 70’i ise çevrim içi veya telefon tabanlı programlar üzerinden bir uyku uzmanı bulmanın zor olacağını düşünüyor.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, uyku ve solunum hastalıkları ile ilgili çözümleri genişletmek için sağlık kurumları ile ortak çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Covid-19, sağlık hizmetlerinin evde bakıma geçişini hızlandırdı. En etkili ve verimli sağlık sistemini oluşturmak için sanal bakım yolları gibi alternatif yöntemlerin kullanımı artıyor. Uyku sorunlarının, insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğini ve farklı sağlık problemlerine yol açabileceğini biliyoruz” dedi.