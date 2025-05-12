Cristiano Ronaldo'dan flaş karar: MLS takipte
Al Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo flaş bir karar aldı. Portekizli oyuncu, takımın aldığı kötü sonuçların ardından görüşmeleri rafa kaldırdı.
Son dönemde kötü sonuçlar alan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr uluslararası turnuvalara katılım şansını zora soktu.
Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo ise flaş bir karar aldı.
Marca'nın haberine göre; Alınan kötü sonuçların ardından Portekizli futbolcu, sözleşme uzatma görüşmelerini rafa kaldırdı.
Uluslararası turnuvalarda boy göstermek isteyen ve 1000 gol hedefini yakalamak isteyen Ronaldo'nun başka bir Suudi ekibine transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Öte yandan MLS ekiplerinin de dünyaca ünlü yıldız için devrede olduğu aktarıldı.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
40 yaşındaki futbolcu bu sezon 39 maçta 33 gol 4 asistlik performans sergiledi.