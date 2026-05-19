        Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez Cannes'da bir günde iki farklı haliyle

        Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez, Cannes Film Festivali'nde platin sarısı saçlarıyla boy gösterdikten sadece birkaç saat sonra 'Fjord' filminin galasında yeniden esmer saçlarıyla poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:50 Güncelleme:
        1

        Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, Cannes Film Festivali'nde önce şaşırtıcı görüntüsüyle kameraların karşısına geçti. Günün erken saatlerinde platin sarısı saçlarıyla ve mavi saten gömleğiyle 2026 Kering Women in Motion Ödülleri'nde poz verdi.

        Rodriguez'in sarı saçlı görünümü için peruk kullandığı anlaşıldı.

        2

        32 yaşındaki sosyal medya fenomeni, aynı gün içinde bu defa kırmızı halıya esmer haliyle çıktı.

        3

        Rodriguez, 'Fjord' filminin galasında, büzgülü korsajı olan ve balık kuyruğu etekli gümüş rengi dantel elbisesiyle büyük beğeni topladı.

        4

        Rodriguez, 10 yıldır birlikte olduğu 41 yaşındaki milyarder futbolcu sevgilisinin hediye ettiği 3 milyon dolarlık nişan yüzüğünün yanı sıra devasa bir zümrüt kolye ile görünümünü tamamladı.

        5

        Rodriguez, 4 Mayıs'ta yapılan Met Gala'da duvaklı bir elbiseyle kameraların karşısına geçmişti.

        6

        Rodriguez, Ronaldo ve çocuklarıyla birlikte Suudi Arabistan'da lüks bir hayat sürüyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören çift, sekiz yıllık birlikteliğin ardından 11 Ağustos 2025'te nişanlanmıştı.

        Rodriguez, haberi Instagram'da "Evet, kabul ediyorum" başlığıyla paylaşmıştı. Evlilik teklifi, ilişkilerinde uzun zamandır beklenen bir gelişmeydi.

        7

        Çiftin Alana ve Bella adında iki kızı var. Ronaldo'nun ayrıca Cristiano Jr. adında oğlu ve taşıyıcı anneden doğan Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocukları da var. Rodriguez, kendi çocuklarının yanı sıra Ronaldo'nun çocuklarına da annelik yapıyor, onlarla iyi ilişkisini ortaya seren fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

        (İHA) Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit, 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında bulunduğu Sivas'ta, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini 50 yıl sonra yeniden canlandırdı. Sivas Valiliği tarafından hazırlanan nostaljik çalışma sosyal medyada bü...
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Brandt için gözler TFF'de!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Aile içi dehşet... 16 yaşındaki torun ninesini bıçakladı!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
