Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez Cannes'da bir günde iki farklı haliyle
Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez, Cannes Film Festivali'nde platin sarısı saçlarıyla boy gösterdikten sadece birkaç saat sonra 'Fjord' filminin galasında yeniden esmer saçlarıyla poz verdi
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, Cannes Film Festivali'nde önce şaşırtıcı görüntüsüyle kameraların karşısına geçti. Günün erken saatlerinde platin sarısı saçlarıyla ve mavi saten gömleğiyle 2026 Kering Women in Motion Ödülleri'nde poz verdi.
Rodriguez'in sarı saçlı görünümü için peruk kullandığı anlaşıldı.
32 yaşındaki sosyal medya fenomeni, aynı gün içinde bu defa kırmızı halıya esmer haliyle çıktı.
Rodriguez, 'Fjord' filminin galasında, büzgülü korsajı olan ve balık kuyruğu etekli gümüş rengi dantel elbisesiyle büyük beğeni topladı.
Rodriguez, 10 yıldır birlikte olduğu 41 yaşındaki milyarder futbolcu sevgilisinin hediye ettiği 3 milyon dolarlık nişan yüzüğünün yanı sıra devasa bir zümrüt kolye ile görünümünü tamamladı.
Rodriguez, 4 Mayıs'ta yapılan Met Gala'da duvaklı bir elbiseyle kameraların karşısına geçmişti.
Rodriguez, Ronaldo ve çocuklarıyla birlikte Suudi Arabistan'da lüks bir hayat sürüyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören çift, sekiz yıllık birlikteliğin ardından 11 Ağustos 2025'te nişanlanmıştı.
Rodriguez, haberi Instagram'da "Evet, kabul ediyorum" başlığıyla paylaşmıştı. Evlilik teklifi, ilişkilerinde uzun zamandır beklenen bir gelişmeydi.
Çiftin Alana ve Bella adında iki kızı var. Ronaldo'nun ayrıca Cristiano Jr. adında oğlu ve taşıyıcı anneden doğan Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocukları da var. Rodriguez, kendi çocuklarının yanı sıra Ronaldo'nun çocuklarına da annelik yapıyor, onlarla iyi ilişkisini ortaya seren fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.