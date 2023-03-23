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Cristiano Ronaldo rekor için sahaya çıkacak!

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, bugün Lihtenştayn ile oynanacak maçta forma giymesi halinde milli takım formasıyla en fazla maça çıkan futbolcu olacak

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  • Cristiano Ronaldo rekor için sahaya çıkacak!

    UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Portekiz bugün, Lihtenştayn'ı konuk edecek.
  • Cristiano Ronaldo rekor için sahaya çıkacak!

    38 yaşındaki süper yıldız Ronaldo, Lihtenştayn karşısında forma şansı bulması halinde toplamda 197 milli maç sayısına ulaşarak dünyanın en fazla milli maça çıkan futbolcusu ünvanını tek başına ele geçirerek tarihe geçecek.
  • Cristiano Ronaldo rekor için sahaya çıkacak!

    Ronaldo bu rekoru, 196 kezle Kuveyt'in golcü oyunsusu Bader Al-Mutawa'yla birlikte paylaşıyor.
  • Cristiano Ronaldo rekor için sahaya çıkacak!

    Ronaldo, Portekiz Milli takımıyla ilk maçına 2003'te Kazakistan'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.
  • Cristiano Ronaldo rekor için sahaya çıkacak!

    Yıldız futbolcu o günden bugüne oynadığı 196 maçta 118 gol kaydederek 'Milli formayla en fazla gol atan oyuncu' ünvanının da sahibi konumunda.
  • Cristiano Ronaldo rekor için sahaya çıkacak!

    Ronaldo, geçtiğimiz eylül ayında Ali Daei'yi geride bırakarak 109 golle milli takım formasıyla en fazla gol atan erkek oyuncu rekorunun yeni sahibi olmuştu.
  • Cristiano Ronaldo rekor için sahaya çıkacak!

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