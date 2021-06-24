Normalleşme süreciyle birlikte, uzun bir aradan sonra İstanbullulara “gerçek müziğin canlı müzik” olduğunu hatırlatmayı amaçlayan “İstanbul’da Senfonik Yaz” başlıklı konser dizisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin ardından İstanbul’un iki yakasındaki parklarda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur’un, “Büyük Bir Gece Müziği”, “Bir Yaz Akşamı”, “Dansa Davet” ve “Yaz Masalları” temalarıyla oluşturduğu programla aynı zamanda müzikseverler, “Klasik Olan Ne Ki?”, “Müzik neden zamansız, sınırsız? Neden “klasik” olurmuş?” sorularının cevabını birlikte vermeye davet ediliyor.

Atıf Taner Çolak

CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilecek en popüler klasik eserlerden oluşan konserler dizisinde; tanınmış solistlere ek olarak genç yeteneklerde eşlik edecek.

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek konserlerin biletleri; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için Biletix’ten satışa sunulurken, parklardaki konserler ücretsiz olarak İstanbullularla buluşacak.

“İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin programı

Büyük Bir Gece Müziği

Murat Usanmaz

3 Temmuz Cumartesi saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

4 Temmuz Pazar saat:20.00/Büyükçekmece Amfi Tiyatro

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur

Solist: Murat Usanmaz, gitar

F. Mendelssohn (189-1847) "Bir Yaz Gecesi Rüyası" (Uvertür, Scherzo, Nocturne, Düğün Marşı) parantez içindekiler bilboard ve afişlerde olmamalı, sadece web sayfasında)

J. Rodrigo (1901-1999) Gitar Konçertosu “Aranjuez"

M. Mussorgsky (1839-1881) “Çıplak Dağda bir Gece”

Bir Yaz Akşamı

Can Okan

30 Temmuz Cuma saat:19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

31Temmuz Cumartesi saat:20.00 /Maltepe Sahil (ücretsiz)

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Can Okan

Solist: Çağ Erçağ, viyolonsel

M. İ. Glinka (1804-1857) “Madrid’de bir Yaz Gecesinin Hatıraları”

G. Fauré ((1845-1924) “Elégie"

A. Glazunov (1865-1936) “Yaz”

P. İ. Çaykovski (1840-1893) İtalyan Kapriçyosu

Dansa Davet

İdil Yünkuş

20 Ağustos Cuma 19.30/Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

21 Ağustos Cumartesi saat:20.00/ Topkapı Kültür Parkı Parkı

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur, Atıf Taner Çolak

Solist: İdil Yünkuş, keman

C. Saint-Saens (1835-1921) “Samson ve Dalila”dan Bachanale

“Havanaise"

A. Borodin (1833-1887) Poloveç Dansları

U. C.Erkin (1906-1972) Köçekçe

Masallar

Hale Soner Kekeç

17 Eylül Cuma saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

18 Eylül Cumartesi saat:20.00/ Kalamış Sahil(ücretsiz)



CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur

Solist: Hale Soner Kekeç, soprano

J. Offenbach (1819-1880) “Hoffmann’ın Masalları”ndan Barcarolle

Operetlerden Aryalar

P. İ. Çaykovski (1840-1893) “Fındıkkıran” Süiti

P. Dukas ((1865-1935) Sihirbazın Çırağı