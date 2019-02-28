Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın konuğu olan Manchester United rakibi karşısında teklemedi ve 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Manchester United'ın iki golü Romelu Lukaku'dan gelirken üçüncü golü Ashley Young attı. Crystal Palace'ın tek golünü Joel Ward kaydetti.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı Şeytanlar, bu galibiyetle birlikte puanını 55'e yükseltirken Crystal Palace ise 30 puanda kaldı.