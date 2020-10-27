Çukur 100. bölümüyle zirvenin sahibi oldu!

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Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur, dün akşam 100 bölümü geride bıraktı. Sürpriz gelişmelerin ve aksiyonun eksik olmadığı, duygusal anların da yaşandığı etkileyici bölüm milyonları ekran başına kilitledi. Çukur Yamaç'a sahip çıktı ve onun yanında durdu. Evinden ve sevdiklerinden uzak kalan Yamaç, Çukur ile yeniden bir araya gelirken, bölümün asıl büyük sürprizi finalde ortaya çıktı.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen 100. bölümünde Cengiz Erdenet'in verdiği görevi Vartolu'nun da yardımıyla gerçekleştiren Yamaç'ı finalde büyük bir sürpriz bekliyordu. Başarılı operasyonun ardından Yamaç'ı yemeğe çağıran Cengiz Erdenet büyük bombayı patlattı; Çağatay Erdenet geri döndü!

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #ÇUKUR100'Ü KONUŞTU!

Çukur, dün akşam yayınlanan 100. bölümüyle Total’de 7.44 izlenme oranı (reyting),17.51 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 7.03 izlenme oranı (reyting),15.46 izlenme payı (share),AB'de 5.94 izlenme oranı (reyting),14.39 izlenme payı (share) elde etti. Heyecanın ve sürpriz gelişmelerin eksik olmadığı bölüm sosyal medyada da gündeme oturdu.

#Çukur100 etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 35 dakika dünyada ise 2 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ AİLESİNİ KORUDU!

Yamaç, Cengiz Erdenet'in tehdidine karşı hazırlıklı gelmişti! Tüm Koçovalı erkekleri öldürmekle tehdit eden Cengiz'i Yamaç, karşılık olarak oğullarıyla tehdit etti.

Kulkan, Çağatay ve Ogeday'ın tehlikede olduğunu gören Cengiz, adamlarını durdurdu. Yamaç, bu hamlesiyle bir kez daha ailesini Erdenetler'e karşı korudu.

"Ben yaşadığım müddetçe ailemi korurum!"

ALİÇO'DAN YAMAÇ'A DESTEK!

Çukur'dan uzak kalan Yamaç, Aliço'nun desteği ile duygusal anlar yaşadı. Aliço, Yamaç'a suçunun olmadığını söyleyerek sarılırken, bu anlarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı.

"Abiyim ben, Aliço abi..."

ÇUKUR YAMAÇ'IN YANINDA!

Cengiz Erdenet, Yamaç'ın kendilerine kurduğu tuzağın aynısını düşmanları için kurmasını isteyerek yeni bir görev verdi. Çukur'un kızlarından Fidan'ın şiddet görmesi tüm mahalleyi harekete geçirdi.

Yamaç ve Vartolu, Fidan'ı darp eden kişiyi bulup hesap sordu. Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a, Çukur yeniden sahip çıktı. Mahallesinden uzun süredir uzak kalan Yamaç, Çukur ile yeniden bir araya geldi.

Cengiz Erdenet'in Yamaç'a yeni görevi;

Çukur tekrar Yamaç'ın yanında;

KOÇOVALI AİLESİNDE GERİLİM!

Koçovalı ailesinde ortaya çıkan gerçekler ise gerilimi giderek arttırdı. Karaca'dan, Azer'in ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenen Selim evden ayrılırken, Karaca da peşinden giderek babasını yalnız bırakmadı.

Selim gerçekleri öğreniyor;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Cumali'nin Akın'dan hesap sorduğu sahnede "Efsun kim?" sorusu üzerine Akın'ın tedirgin hali dikkat çekiyor. Cumali'nin Akın'a, Efsun hakkında soru sormasının nedeni ise merak uyandırıyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 9. Bölümünden İlk Sahne;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!