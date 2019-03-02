Çukur 2. sezon 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur’da karşı karşıya gelen Koçovalılar ve Karakuzular arasında çekilen silahlar heyecanı yükseltirken, Cumali ve Yıldız arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Çeto’ya büyük bir öfke duyan Mahsun’un neler yapacağı ve Karakuzuların saldırısına uğrayan İdris, Emmi ve Uluç’un nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR’DA YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadeleyi bir silah sesi bölecek. Yaşanan bu şoke edici gelişme iki tarafı da etkileyecek. Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynayacak. Çeto ve Mahsun’un geçmişe dair açıklarını yakalamak isteyen Koçovalılar ikiliyle ilgili sırların peşinden gitmeye devam edecekler. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgilerin şokunu yaşarken doğruluğunu da gizlice araştıracak. Mahsun ve Çeto arasındaki dengelerin nasıl değişeceği merakla beklenecek. Karakuzular, sadece Koçovalılar’la uğraşmayacak; hedeflerinde yeni isimler de olacak. Hem Çukur sokaklarında hem de Çukur’un dışında aksiyon dolu anlar yaşanacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!