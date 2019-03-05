Çukur 55. son bölümünün final sahnesinde Mahsun ve Çeto, Çukur’da mahalle kahvesinin önünde karşı karşıya geldi. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgilerin doğruluğunu araştırırken, Çeto da önceden önlemini alarak Mahsun’un gerçekleri öğrenmesini engelledi. İşin peşini bırakmayan Selim, çok önemli bir delile ulaştı. Yamaç da planını harekete geçirerek bu delili Mahsun’la paylaştı. Öğrendiği şoke edici gerçek karşısında öfkeden deliye dönen Mahsun, soluğu Çeto’nun karşısında aldı. Koçovalılar bu anları mahallede keyifle izlerken, Mahsun’un “Ben yokum artık Çeto!” sözü ikilinin yolları tamamen ayrıldı mı sorusunu akıllara getirdi. Çeto ile Mahsun arasında yaşanacaklar ve Çeto’nun, Koçovalılar’ın bu hamlesi karşısında ne yapacağı merakla beklenecek.
ÇUKUR, ZİRVENİN SAHİBİ!
Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.39 izlenme oranı (rating),19.29 izlenme payı (share),AB’de 8.21 izlenme oranı (rating),19.27 izlenme payı (share),Total’de ise 9.29 izlenme oranı (rating),19.78 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciler #medet etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #medet etiketi Twitter Türkiye'de 10 saat 20 dakika, dünyada 4 saat 10 dakika; #çukur etiketi ise Türkiye’de 8 saat 15 dakika, dünyada 2 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.
MEDET VURULDU!
Koçovalılar ile Karakuzuların mücadelesi sırasında Çeto’nun arkasından gelerek ona silah doğrultan Medet, Çeto’yu vurmak üzereyken başka bir kurşunun hedefi oldu. Vartolu, bu anlarda Medet’in Çeto’yu vurduğunu düşünürken, Yamaç’ın “Salih, tabanca değil bu!” sözü üzerine hemen Medet’in yanına koştu. Kardeşim dediği Medet’i yaralı bir şekilde bulan Vartolu, yeni bir yıkım yaşadı. Tansiyonun yükseldiği bu dakikaların ardından Medet’in kendine gelmesi herkese rahat bir nefes aldırdı.
Bölümde Sultan’ın Yıldız’a olan sert tepkisi ve Cumali’nin Yıldız’a evlilik teklifi ettiği anlar çok konuşuldu. Yıldız karakterine hayat veren Gökşen Ateş’in ‘Annem’ şarkısını yorumlaması da sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.
Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Cumali’nin Yamaç’a, “Cumali Koçovalı evli bir adam olacak” diyerek Yıldız’la evleneceğini söylediği anlar iki kardeşin arasında keyifli anlara yol açtı. Cumali ile Yıldız’ın bu adımı karşısında Sultan’ın nasıl bir tepki vereceği merakla beklenecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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