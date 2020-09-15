Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm yayınlandı. Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyordu. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin "Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!" sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor. Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, "Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?" sorusu büyük merak uyandırıyordu. Çukur 95. bölüm tek parça izleyerek soruların yanıtlarını öğrenebilirsiniz.

ÇUKUR 4. SEZON 2. BÖLÜM İZLE

Çukur dün akşam 4. sezonun 2. bölümüyle ekrana geldi. Çukur sokakları Yamaç’ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalıları bekleyen tek kötü haber bu olmadı. Bütün aile önce Cumali’nin Yamaç’ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali'nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsıldı. Yamaç’ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet Arık’la işlerine devam edecek ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik, gizemli biri tarafından taş konuldu.

ÇUKUR 95. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali, Çukur’da yeni bir devir açtığını ilan etti. Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçecek ve Azer’le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar aldılar. Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fark ettiğinde vereceği karar merak konusu oldu.